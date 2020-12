Miroslav Bobek

Praha, ředitel zoo, 51 let

Zdroj: Deník / Martin DivíšekJako kluk, možná tak ve 3. třídě, jsem si přál morče. A skutečně jsem ho před Vánoci dostal – od spolužáka. Přinesl jsem ho domů, v bedýnce ukryl ve svém pokoji a rodičům jsem řekl, ať tam nechodí, že nechci, aby viděli dárek, který mám připravený pro celou rodinu. Morče by mi asi nedovolili a tohle byl – hodnoceno dnešním pohledem – dosti proradný úskok, jak ho včlenit do domácnosti. To morče uviděli mí rodiče skutečně až pod vánočním stromečkem. A pro mě je zpětně největším překvapením Vánoc, že se celou dobu vydrželi tvářit jakoby nic.

Jiří Kukla

Mladá Boleslav, významný občan Mladé Boleslavi a sportovec, 71 let

Zdroj: Deník / Zuzana Kodrlová ZelenkováNejzajímavější a pro mě jako sportovce srdeční dárek byly běžky, které jsem dostal od manželky někdy v roce 1984-85. S těmi lyžemi jsme pak jeli do Tater. Teď jsme přijeli do Jasné pod Chobkom a já ty značkové Carlingy dal do uzamykatelného boxu v lyžárně. Ráno mě probudí místní rozhlas s tím, že jako majitel té dané schránky se mám dostavit do lyžárny. Já tam běžel, v třípatrovém hotelu byl všude kouř. Doběhl jsem do lyžárny a tam byl borec, který suchým lihem a žehličkou na zažehlování vosku voskoval svoje lyže. Jenže mu chytil ochranný vak a od toho i ta naše schránka a oboje naše lyže, ze kterých pak zbylo jen kovové vázání. Celou dovolenou jsme pak chodili netradičně většinou pěšky. Lyže nám zpětně proplatila pojišťovna, ale přes nepříjemný incident jsme si pobyt v Tatrách užili. A pak mám ještě jednu hezkou vzpomínku do hluboké totality. Když jsem byl malý, tak se mě tatínek zeptal, co bych si přál k Vánocům. No a já jako sportovec odpověděl, že bych rád něco sportovního. Poté jsme pod vánočním stromečkem našel pingpongový míček a puk.

Jarmila Štolcová

Hředle, učitelka a instruktorka jezdectví, 39 let

Zdroj: Deník / Josef RodDodnes ráda vzpomínám na dřevěný domeček pro panenky, který jsem dostala, když mi bylo nějakých pět nebo šest let. Moc ráda vzpomínám na Vánoce v dětství. Tento věk byl opravdu krásný. To totiž měly Vánoce úplně jinou atmosféru, byly kouzelné. Stále vidím ten rozsvícený stromeček a vánoční cukroví na stole. Také ráda vzpomínám na všechny rituály, které jsme na Štědrý den jako rodina měli.

Jiří Štraub

Lišany, Technical writer, spisovatel, 26 let

Zdroj: archiv Jiřího ŠtraubaNezapomenutelný pro mĕ v dĕtství byl obří plyšový Jerry, který způsobil, že jsem si klekl pod stromek a křičel v slzách na celé kolo: Dĕkuju, Ježíšku!

Jan Mudra

Rakovník, pracuje pro Sdružení místních samospráv České republiky, 29 let

Zdroj: Archiv Změna pro RakovníkPrvní, co mě napadlo, byla samozřejmě autodráha Carrera, kterou jsem jako malý dostal a s kamarády jsme jezdily závody. Vydrželi jsme u ní hodiny a když byla přes celé svátky rozložená, tak se nedalo přes pokoj projít. To už je ale dvacet let… Na střední jsem pak od babičky dostal několik knih o Václavu Havlovi, jeho hry a eseje a zpětně vidím, že to byl moment, který mě začal formovat a posunul tam, kde teď jsem. Zpětně doceňuji tenhle dárek víc, než jsem možná tehdy vnímal. Díky babi.

Martina Němcová

Rakovník, majitelka Kreativního kroužku Agátka, 39 let

Zdroj: Deník / Josef RodPrvní, co mě napadlo, bylo, ze jsem 23. prosince před 9 lety zjistila, ze čekám miminko. Nikdy na ten den nezapomenu, protože to byl i jeden z nejhezčích dnů v mém životě.

Michaela Richterová

Rakovník, mluvčí rakovnické policie, 33 let

Zdroj: Deník / Renáta FryčováMým nezapomenutelným a nejhezčím dárkem byl klavír, který jsem si hrozně přála. Rodiče mi tvrdili, že žádný klavír nedostanu a na žádný hrát nebudu, ať chodím do kroužku. Pak mi ho ale Ježíšek přinesl, a po rozbalení už jsem nemyslela na nic jiného a začala jsem na něj hned hrát.

Roman Šulc

Kolín, zaměstnanec Českých drah, regionální historik, 52 let

Zdroj: Deník / RedakceNejhezčí vánoční dárek, i když maličko předčasně, už začátkem prosince, jsem dostal letos. Je to moje vnučka Agátka. To je dar na celý život. A z těch dřívějších? K 10. narozeninám jsem dostal knihu Hrady, zámky a tvrze. Na kole jsem je začal objíždět a vztah k památkám mi zůstal celý život. Knihu dodnes mám, moc pro mě znamená.

Jana Šorfová

Kutná Hora, ředitelka Galerie Středočeského kraje (GASK), 53 let

Zdroj: archiv galerieNa každé vánoční svátky vzpomínám ráda, i když jsem byla léta v zahraničí a venku bylo 30 stupňů. Není to o dárcích, ale o atmosféře kterou prožíváme, dárky jsou druhořadé, nejlepší dárek mám každým rokem a je to tím, že se vždy sejde celá rodina a věřím, že to tak bude i o letošních svátcích.

Roman Pejša

Slaný, ředitel Dětského domova Ledce, 48 let

Zdroj: Deník / Michal BílekDodnes si pamatuji dva dárky, které jsem dostal jako kluk. Prvním bylo asi v jedenácti letech oranžové jízdní kolo značky Sobi, mělo široké pneumatiky. Hrozně jsem si ho přál a byl to v té době splněný sen. A pak mi obrovskou radost udělala hokejka podepsaná slavným kladenským hokejistou Janem Nelibou. To nějak tatínek tehdy zařídil. Co se týká dárků v dospělosti, těmi největšími jsou moje dvě děti Matěj a Radka. Od nich jsou vánoční dárečky a přáníčka vždy nejdojemnější. A v neposlední řadě dárky od našich dětí z dětského domova, které mě také velice rády obdarovávají přáníčky, zabalují pro mě bonbonky a stále mi nosí nějaké dárečky. Je to radost.

Tereza Paradýsová

Nymburk, invalidní důchodce, 35 let

Zdroj: Deník / Miroslav JilemnickýOdmala jsem toužila po zvířátku, ale nemohla jsem ho mít, rodiče v bytě zvířata nechtěli. Když mi bylo deset, našla jsem pod stromečkem klec s andulkou. Byla jsem nejšťastnější dítě na světě a o anduláka se starala až do jeho 13 let, kdy odešel. Byl to můj první zvířecí kamarád.