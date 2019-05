Ta lidem cestujícím po Praze a Středočeském kraji umožňuje nejen vyhledávat spojení na linkách PID (jež ve středních Čechách zahrnují nejen vlakové tratě, ale i stále stoupající podíl autobusů), ale s využitím platební karty také rovnou nabízí koupi jízdenky. Nově „vidí“ i dlouhodobé časové kupony, které má uživatel zakoupené – od měsíčních po roční. Umožňuje je v aplikaci nejen zobrazit (prozatím tak pohodlně získat přehled o jejich platnosti; do budoucna, snad už v řádu několika měsíců, se počítá i s využitím v případě kontrol revizorů), ale také kombinovat s nimi kupované jednorázové jízdenky. Toho si už někteří uživatelé mohli všimnout: jízdné jim aplikace začala vypočítávat s nižší cenou.

Právě kombinace jízdenky kupované prostřednictvím aplikace a dlouhodobého časového kuponu tak, aby cestující znovu neplatil již předplacená pásma, je tou největší (a také neočekávanější) novinkou aktualizované verze PID Lítačky. A funguje to ve všech směrech; nikoli pouze při cestování do Prahy. Třeba pro jízdu z Prahy do Kladna držiteli kuponu pro hlavní město zakoupeného v e-shopu na www.pidlitacka.cz aplikace nyní sama navrhne jízdenku pouze na doplňková pásma za 24 Kč.

Tyhle jízdenky (obsažené přímo v mobilní aplikaci) jsou použitelné v celé síti PID. Datové připojení, tedy spojení na internet, je nutné pouze při jejich nákupu. Pak už po celou dobu jejich platnosti nikoli – není tak problém, pokud je bude chtít jízdenku v mobilu zkontrolovat třeba průvodčí v železničním tunelu nebo revizor v pražském metru.

Aktualizovaná podoba aplikace PID Lítačka navíc uživateli umožňuje nastavit si upozornění na konec platnosti zakoupených časových kuponů či jejich nosiče (ať už jde o Lítačku, ale i bezkontaktní bankovní kartu nebo In Kartu Českých drah). Rozumí si také s platební metodou Apple Pay. A praktická se jeví možnost aktivovat si jízdenku koupenou již s předstihem na konkrétní hodinu a minutu – v rámci PID se totiž jednotlivé jízdy účtují podle času a počtu překonaných pásem – a nemít tak o starost více cestou na zastávku.