Středočeští odborníci se nyní dělí ve svém novém seriálu o místa, na která můžete vyrazit a laik o nich příliš neví – a zároveň se dozvíte, co je na místě zajímavého. Jsou to takové tipy na výlety, kam se samotní archeologové rádi vrací, řekla Irena Benková, ředitelka Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Archeologové své tipy budou publikovat coby seriál na webu cestyarcheologie.cz. „Zatím jsme publikovali první část. Jsou to věci, které v běžném průvodci nenajdete, pokud nebudete používat specializovaného archeologického průvodce po republice,“ řekla Irena Benková. Jak podotkla, půjde o doplňující výlety, tipy, kam se podívat, když třeba směřujete na známý hrad a jste tedy poblíž. „Lidé dostanou tip, kdy se budou moci podívat na zaniklou středověkou osadu, nebo zajímavou vesnici. Připravuji sama tipy na tři lokality v Českém krasu, kde to návštěvníci mohou spojit s návštěvou Karlštejna,“ nastínila, co se chystá.

Unikátní pravěká svatyně

Tipy na výlety mají být vymyšlené tak, aby i laikovi nabídly něco zajímavého, kam se bude moci podívat. „Navádíme na relikty, které jsou viditelné v terénu, na to návštěvníka nalákáte, když se může podívat na valy, pozůstatky osady, nebo může vidět kostel v kontextu dané vesnice,“ nastínila ředitelka archeologů. Pokud jde „pouze“ o zajímavou lokalitu, kde ale není nic vidět, laika to nezaujme. „Chci návštěvníkovi ukázat třeba atmosféru na vrcholu Bacín, kde byla unikátní pravěká svatyně. Může si tam zkusit zajít, je to v kontextu krajiny zajímavá lokalita. Když mu podám, co tam vše může vidět, je to pro něj bonus navíc,“ vysvětlila.

Střední Čechy mají přitom podle ředitelky Ústavu archeologické péče středních Čech rozhodně co nabídnout. „Koncentrace archeologických lokalit ve Středočeském kraji je poměrně intenzivní i co se týká nemovitých památek,“ uvedla Irena Benková. V současném ročním období mohou tak výletníci mnoho vidět. „Srovnávat, jestli jsou střední Čechy bohatší než třeba jižní Morava se mi úplně nechce, ale střední Čechy jsou hodně bohaté na různé typy archeologických památek, v každém okrese jich je až několik desítek, které můžeme ukázat,“ poznamenala. Jen ze středních Čech by se tak ve výběru mohlo objevit patnáct tipů na památky, o kterých jste ještě třeba ani nevěděli – a byla by rozhodně škoda této možnosti a tipu nevyužít.

Sama Irena Benková bude připravovat tři tipy z Berounska, které je její srdeční záležitostí. Nabízí se propojení z Karlštejna na vrh Bacín. „Po cestě můžete vidět tetínské hradiště, kde chci upozornit na zajímavé kostely spojené se svatou Ludmilou, ale i pravěkou historií,“ vysvětlila. Stejně tak může doporučit návštěvu místního muzea. Ve Stradonicích je informační centrum, které se zabývá keltskými kulturami, tamější oppidum podle jejích slov také rozhodně stojí za návštěvu.

TIPY ARCHEOLOGŮ

Mezi Mělníkem a Kolínem:

hradiště Kozly, Stará Boleslav, Lázně Toušeň s hrádkem i hradištěm, Čelákovice s pohřebištěm „upírů", Byšičky s torzem kamenného mostu, Lysá nad Labem, celocihelný hrad Kostomlaty nad Labem, Nymburk s pravěkou mohylou a sladovnou, Libice nad Cidlinou a nakonec Kolín



Údolí řeky Šembery:

údolí řeky Šembery ve středních Čechách. Na katastru obce Doubravčice narazíte na pravěké hradiště Staré (Pusté) Zámky, které se staly v 8. století jedním z nejstarších středověkých opevněných center v Čechách. Dobře viditelné je opevnění, příkopy a valy, vystavěné v době halštatské a raném středověku.



Zdroj: cestyarcheologie.cz