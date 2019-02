Střední Čechy – Konce zatím neberou tahanice středočeských zastupitelů kolem hospodaření krajské správy a údržby silnic. Aktuální téma polemik se od samotného nakládání s penězi a zadávání zakázek přesunulo k auditu, který kraj nechal provést v této své příspěvkové organizaci, objednávající budování silnic druhé a třetí třídy, jejich opravy i údržbu. Přesněji: ke zprávě auditorů, kterou dostali zastupitelé k dispozici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Opoziční ODS a STAN se ohrazují proti tomu, že významné části dokumentu jsou začerněny. „Zprávu jsme v souladu s platnou legislativou anonymizovali od dat, která mohou mít povahu citlivých dat nebo mohou vykazovat známky obchodního tajemství,“ vysvětlila auditorská firma BDO. Opozičníci však trvají na tom, že bez informací ke konkrétním zakázkám nemohou dobře dělat svoji práci – a před pondělním jednáním zastupitelů klub ODS zopakoval svou výzvu ke zveřejnění auditu v nezačerněné podobě.

Lze tak očekávat další vlnu debat. Ačkoli to zastupitelé na programu nemají, zřejmě dojde na dohadování nejen o samotném auditu, ale i o jeho souvislostech. „Budeme požadovat, aby vedení kraje na dalším jednání předložilo jasný přehled kroků a opatření, které kraj na základě zpracovaného auditu ve správě silnic udělá,“ potvrdil předseda klubu ODS Tomáš Havlíček. A nejspíš dojde i na to, že u silničních staveb by se vedle ceny mělo posuzovat i další kritérium: čas dokončení.

Z historie auditu ve správě silnic

- Léto 2017: Tehdejší předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Michael Pánek (ODS) šokoval tvrzeními, že kvůli nesrovnalostem při zadávání veřejných zakázek Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje mohou „mizet“ stamiliony korun

- Srpen 2017: Polemiky k poměrům ve správě silnic vyústily v rozhodnutí krajských radních vypsat veřejnou zakázku na provedení auditu

- Říjen 2017: Hádky kolem hospodaření správy silnic a příprav zadání auditu přispěly k rozpadu někdejší koalice ANO, STAN, ODS a Nezávislých Středočechů a vzniku nové koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM

- Podzim 2017: Spory kolem auditu pokračovaly; týkaly se zejména jeho zadání a pochybností o důvěryhodnosti jednoho z uchazečů o zakázku (kvůli údajně příliš nízké nabídkové ceně)

- Listopad 2017: Krajští radní schválili zadat společnosti BDO provedení auditu prověřujícího interní procesy, nakládání s majetkem, účetnictví a zadávání zakázek ve správě silnic v letech 2015 a 2016

- Podzim 2017: Pokračovaly dohady kolem ceny za audit i kolem pochybností týkajících se dostatku odborných zkušeností vybraného zhotovitele prezentované opozicí

- Leden 2017: Kraj podal trestní oznámení kvůli údajně neoprávněné dřívější kontrole prováděné ve správě silnic dvěma muži s prohlídkou interních dokumentů; následně Pánek potvrdil, že se týká jeho osoby (a podle kraje si přivedl zástupce jedné z firem ucházejících se tehdy o zakázku na provedení auditu)

- Březen 2018: Společnost BDO představila první výsledky své práce; podle slov radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) nebylo prokázáno porušení zákona ani předpisů

- Jaro 2018: Opozice kritizovala audit s tím, že prověřoval pouze dokumenty, nikoli také provedení zakázek přímo v terénu – a na Pánkova obvinění neodpovídá (což podle jeho vlastních slov ani nemohl, jestliže byl proveden běžný audit a nikoli forenzní čili vyšetřovací)

- Květen 2018: Krajský úřad připravil seminář k auditu, kam se z 65 členů zastupitelstva dostavilo jen osm; zastupitelským klubům předal text zprávy o auditu s řadou začerněných míst (v rozsahu asi čtvrtiny dokumentu)

- Květen 2018: Proti začernění údajů o zakázkách se ohradili členové opozice z ODS i předseda kontrolního výboru zastupitelstva Ivo Šanc (STAN); na požadavek předání kompletní verze dokumentu úřad odpověděl, že jsou anonymizovány údaje, jež by mohly vyzradit obchodní tajemství dodavatelů, a chráněny osobní údaje

- Červen 2018: Klub středočeských zastupitelů za ODS zopakoval svůj požadavek na předání kompletní verze zprávy o auditu bez začerněných údajů



