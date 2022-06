Je to jen náhoda – nebo varovný signál, že se do středních Čech šíří „autobusová nemoc“ z Pardubicka, kde společnost BusLine těžce trápí nedostatek řidičů? Tuhle otázku položil Deník mluvčímu organizace Ropid spravující systém Pražské integrované dopravy Filipu Drápalovi. „Je to spíš pandemie celorepubliková,“ reagoval. Nedostatek řidičů je podle jeho slov problém všude. Obecně platí, že personální stav není dobrý nikde – a podobný problém se tak může objevit kdekoli. S příchodem července se toto riziko podle Drápalových slov snižuje: s přechodem na prázdninové jízdní řády bude šoférů potřeba méně. Situace by se tak mohla zlepšit. I když – i řidiči si vybírají dovolenou…