Autobusy na Zličíně čeká revoluce. Od pondělí jezdí odjinud

Čtvrt roku zmatků je možná poněkud silný výraz, ale každopádně lidé budou muset být ostražití. Platí to pro pasažéry ze středních Čech, kteří pro cestování do Prahy a zpět domů využívají autobusový terminál na Zličíně. Tam se chystají rozsáhlé změny související s kompletní rekonstrukcí povrchu komunikací; vozovek a zčásti i navazujících chodníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Deníku to sdělila Hana Pohanová z Dopravního podniku hl. m. Prahy. Připomněla, že tříměsíční práce jsou rozděleny do tří etap – přičemž k té první nastoupí pracovníci firmy Hochtief už 19. srpna. Stanoviště autobusů všech příměstských linek zařazených do systému Pražské integrované dopravy (PID) budou v rámci terminálu přesouvána podle postupu prací při jednotlivých etapách. Změny se dále týkají i zastávek linky 380 a některých autobusů jezdících po Praze; včetně spoje a číslem 100 mířícího na letiště – ty budou ve směru na Vypich po celou dobu rekonstrukce přemístěny do Řevnické ulice. „Autobusové linky mimo systém PID budou po celou dobu rekonstrukce odjíždět a přijíždět od / ke stanici metra B Stodůlky,“ upozornila dále Pohanová.