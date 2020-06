Kvůli řízení provozu semafory se na ní auta i autobusy zdržely, často i citelně, už v uplynulých týdnech – a o víkendových dnech se nepojede vůbec. Na 13. a 14. června je ve směru na Štěchovice ohlášena úplná uzavírka mezi Strnady a Měchenicemi.

Přinese to i výrazné omezení autobusové dopravy. Cestujícím poslouží náhradní vlaková doprava, zřízená v úseku Vrané nad Vltavou – Měchenice. Autobusy z Prahy tedy většinou (významnou výjimkou je jedna z variant linky 338 s trasou Smíchovské nádraží - Strnady) pojedou jako náhradní autobusová linka 742 k nádraží ve Vraném nad Vltavou. Tam lidé přestoupí, kus cesty absolvují po kolejích – a z Měchenic budou opět pokračovat autobusy ve směru Davle, Štěchovice a Slapy.

Autobusů však pojede méně; intervaly mezi spoji se zdvojnásobí (z 15 – 30 minut na 30 – 60 minut). Linky 360 do Sedlčan se pak bude týkat jiná změna – ta pojede odklonem po dálnici D4 (přes Dobříš, žel. st. a Nový Knín). Na lince 742 se nebudou prodávat jízdenky; ty si cestující mají obstarat v automatu nebo prostřednictvím mobilní aplikace Lítačka.

Vhledem k tomu, že autobusů pojede méně, a navíc kvůli změnám trasy nebude možné nasadit kloubová vozidla, nelze počítat s tím, že by sobotní a nedělní jízdy nabídly zrovna pohodové svezení. Byť u vybraných spojů budou autobusy zdvojeny. I to je radno brát v potaz při plánování víkendového programu. Lze také zvažovat alternativu: do Měchenic, Davle nebo Pikovic jet vlakovými linkami S8 nebo S88.

Další cestovatelský očistec na pak na silnici II/102 přijde na sklonku měsíce. Od 26. června má začít prázdninové uzavírka Štěchovice – Slapy. Objízdné trasy se budou týkat i autobusů.