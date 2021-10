Motoristé mohou zajet na parkoviště Zámek Konopiště I (to větší; vzdálenější od památky i od rybníka) a odtud se vydat k místům zalesňování. Na jedno lze dojít pěšky, přepravu k ostatním zajistí autobusy. Zájemci si čas, místo a počet sázejících mohou předem zamluvit na telefonním čísle pro přihlašování: 956 266 108.

Návštěvníky čeká mimo jiné poučení o tom, jak se lesy mění, připomněl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. „Kalamita způsobená suchem a klimatickou změnou znamená také počátek nového lesa. Odolnějšího, druhově pestřejšího. Ten chceme představit,“ uvedl. Přičemž věří, že nakonec se do sázení zapojí každý – i kdyby to měla být symbolicky třeba jen jediná sazenička.

Na každém záleží, pro co se rozhodne (a co zvládne ve svém věku; zvány jsou i rodiny s dětmi). Zda chce sázet stromky v lesích nové generace (které budou promyšlené skladbě dřevin odolnější proti kůrovci i suchu než dosavadní porosty s převahou smrku). Jestli pomůže s jejich oplocováním na ochranu proti zvěři či úklidem klestu. Nebo se jen nechá zlákat doprovodným programem.

Cílem je pozvat je tam i prostřednictvím slev: každý jezdec, který si stáhne aplikaci Klub nového lesa a zaregistruje se, získá stokorunovou slevu na jízdu v 16 offroadových areálech po celé republice. Ve středních Čechách jsou to Sedlčany a Třebíz; v blízkosti také Pacov, Jinín, Kramolín – a vlastně i Krásná Lípa nebo Nová Paka.

Když závodníci nebudou zrovna strkat sazenice do země, zájemci od nich mohou získat podpis; právě u stánku Autoklubu ČR. Prezident tohoto motoristického sdružení Jan Šťovíček současně připomíná, že řeč bude také o projektu Ne po lese .

