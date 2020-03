ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Destinační management, rozvíjející turistický ruch na Voticku, Vlašimsku a Zručsku, eviduje za rok 2018 2 319 lůžek a 216 110 přenocování a za rok 2019 toto číslo podle dat od provozovatelů ubytovacích zařízení mírně vzrostlo.

„Pokud provoz ubytovacích zařízení zůstane omezený i v dubnu, lze téměř s jistotou říci, že počet přenocování za rok 2020 bude nižší, než tomu bylo loni či předloni,“ řekla manažerka turistické destinace Kraj blanických rytířů, Jana Špačková.

Kromě ubytovatelů se pandemie koronaviru negativně dotýká i poskytovatelů stravovacích služeb. „Podle informací, které máme, je většina provozoven uzavřená, případně zavedly výdejní okénka nebo rozvážkovou službu,“ uvádí Špačková.

Pozdější otevření se odrazí v návštěvnosti

Situace není příznivá ani pro provozovatele turistických cílů. Některé z nich mívají totiž otevřeno už v březnu. Od soboty 14. března jsou uzavřena všechna střediska ČSOP Vlašim – návštěva paraZOO, Vodního domu a Domu přírody u Kondrace není až do odvolání možná, nepodíváte se ani do Muzea Podblanicka ve Vlašimi a v Růžkových Lhoticích, do kláštera ve Voticích nebo na rozhlednu na Velkém Blaníku.

Zavřená jsou samozřejmě v souladu s nařízením vlády také turistická informační centra – s jejich pracovníky lze komunikovat pouze prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Zrušeny jsou také akce pro veřejnost. Nekonal se tak například Den vody, který Vodní dům připravil na 21. března. Ohroženy jsou dubnové akce, Vlašim už zrušila tradiční Májové slavnosti, největší akci v celé turistické destinaci.

Své plány musela nastalé situaci přizpůsobit také destinační organizace. Členové spolku Kraj blanických rytířů se koncem února sešli na členské schůzi ve Vlašimi, aby schválili rozpočet a naplánovali aktivity na rok 2020. „Některé z nich zřejmě nebudeme moci realizovat, u jiných budeme muset reagovat na další vývoj situace,“ přiznává Špačková.

Na turisty bude čekat mnoho novinek

„Až nebezpečí nákazy pomine a situace se uklidní, chceme být připraveni a poskytnout turistům potřebný komfort. Ten se týká jednak tiskovin, tak nového webu. Připravujeme Rytířské noviny, v nichž představíme top cíle, dáme tipy na pěší, cyklistické a vodácké výlety a upozorníme na novinky v cestovním ruchu. Na infocentrech bude turistům zdarma k dispozici nová, velká turistická mapa s přehledem turistických cílů, pěších a cyklistických tras. V cílech a u provozovatelů služeb pak přehledová mapa.

Dílčí tiskové materiály s tipy na cyklistické a pěší výlety, ale i s tipy kde se najíst a ubytovat připravujeme pro jednotlivé subregiony – Voticko, Vlašimsko a Zručsko. Velkou změnou prošel přes zimu web www.blanik.net, na kterém nyní turisté najdou kompletní informace o turistických cílech, trasách, službách, přehled akcí a mohou si zde zdarma stáhnout turistické tiskoviny,“ informovala manažerka.

Blaničtí rytíři dostanou svou mapu

Podpory v podobě mapy se dočkají také držitelé regionální značky Kraj blanických rytířů regionální produkt ®. Geopark Kraj blanických rytířů připravil mobilní aplikaci Geopark do mobilu, která pozve k návštěvě zajímavých geologických lokalit, počítá se i s brožurou geologických výletů.

Rozhýbat cestovní ruch a pomoci podnikatelům chce Kraj blanických rytířů Bonusovkou blanických rytířů. Jde vlastně o pokračování turistické Karty blanických rytířů, nabízející turistům bonusy, výhody a slevy v turistických cílech a u poskytovatelů služeb.

„Turisty láká především na úsporu finančních prostředků, ale slouží také jako průvodce světem služeb po regionu. Zapojeným cílům a podnikatelům přinese především propagaci podnikání, na kterou podnikatelům mnohdy nezbývají finance ani čas. Ruku v ruce s tím by mělo dojít ke zvýšení počtu návštěvníků a zvýšení tržeb,“ vysvětlila Jana Špačková.

Poskytovatelé služeb se zájmem zapojit se do Bonusovky blanických rytířů získají více informací na webu www.blanik.net.

Destinační management, stejně jako provozovatelé turistických cílů a poskytovatelé služeb v cestovním ruchu věří, že se život brzy vrátí do normálních kolejí a dojde k restartu cestovního ruchu.

„Bez vás to však nezvládneme. Z předchozích let víme, že v naší oblasti se významně podílejí na statistikách návštěvnosti přímo místní. Navštěvují turistické cíle a jimi pořádané akce, jedí v místních restauracích, doporučují místní ubytovatele svým známým, ale také mají v oblibě lokální produkty. Až se nebezpečí koronaviru přežene, prosíme, nezapomeňte, že za kvalitními službami dobrým jídlem a pohodovým ubytováním – a také za skvělými zážitky – nemusíte jezdit daleko! Využijte službu v místě a podpořte lokální podnikání,“ prosí Jana Špačková.