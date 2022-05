Krušné chvíle čekají na řidiče zejména v prvních týdnech. „Bude to pro řidiče nová situace. Někteří budou chtít zkusit projet Barrandovským mostem či nejbližším okolím, někteří začnou hledat nějaké jiné trasy. Kritické budou první dva týdny, pak si vše sedne,“ uvedl odborník na dopravní systémy z Fakulty dopravní ČVUT Praha Petr Kumpošt. Výhodou podle něho je, že je rekonstrukce směřována do období letních prázdnin, kdy je hustota aut nižší.

Rekonstrukce století se blíží. Opravy Barrandovského mostu zdraží taxíky

Pražský magistrát doporučuje v rámci objízdných tras využívat vnější městský okruh, tedy D0. Na něj se bez starostí připojí řidiči přijíždějící od Brna. O dost komplikovanější to mají auta směřující do Prahy po D10 od Mladé Boleslavi či po D11 z Hradce Králové. Využít oficiální objízdnou trasu po okruhu pro ně znamená zajížďku minimálně třicet kilometrů. Mohou pak zkusit cestu přes tunelový komplex Blanka. Doporučit zaručené trasy na projetí Prahou si odborníci ale netroufají. „Nárůst dopravy se dá očekávat na všech klíčových uzlech, tedy na mostech přes řeku Vltavu i v tunelech,“ podotkl Kumpošt.

Motoristé by tak při průjezdu metropolí měli využívat mnohem více navigační aplikace. Ty by jim měly pomoci najít nejideálnější cestu. Využívají totiž aktuální dopravní informace. Sledovat moderní technologie doporučuje automotoklub. „A pokud to je jen trochu možné, pak se při plánování cesty vyhnout Praze úplně,“ doplnil Sirota.

První rozsáhlá oprava

Barrandovský most je významným dopravním uzlem spojující dva břehy Vltavy. Zprovozněn byl v roce 1983, od té doby se však zásadní rekonstrukce nedočkal. Až nyní v sobotu odstartuje první etapa. Oprava je nutná kvůli vysloužilé izolaci mostu. Do konstrukce zatéká a korodují předpjatá lana.

Pokud by k opravě nedošlo, most by se mohl v budoucnu zřítit. Stejně jako se to stalo v italském Janově. Opravy jsou rozdělené do celkem čtyř etap a veškeré práce by měly skončit v roce 2025. V průběhu oprav nebude most nikdy úplně uzavřen, ale vždy jen jeden jízdní pruh v každém směru. Celkové náklady se vyšplhají na téměř 600 milionů korun.