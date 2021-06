/FOTOGALERIE/ Ve středu 2. června Národní muzeum vystavilo lebku ženy z pravěku, jejíž fosilie byly v podobě několika fragmentů nalezeny v 50. letech minulého století ve středních Čechách nedaleko Koněprus na Berounsku. Konkrétně v oblasti Proškova dómu v Koněpruských jeskyních. Ženě se říká Zlatý kůň. To však neznamená nic víc než vědecké označení podle místa nálezu. Jde o unikát.

Model ženy z pravěku. Její fosilie byly nalezeny nedaleko Koněprus na Berounsku. | Foto: Národní muzeum

Návštěvníkům muzeum nabízí také rekonstrukci obličeje a i celé postavy podle modelu vytvořeného francouzskou sochařkou Elisabeth Daynesovou. Vcelku je to sympaťačka, jen by potřebovala navštívit kadeřnictví, možná kosmetiku a také trochu poradit s oblékáním podle aktuální módy. Pak by mezi našince zapadla. A sotvakdo by odhadoval, že už je jí něco přes 45 tisíc let.