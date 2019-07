Těmito slovy začala sobotní bitva o Notorburg u Ledče nad Sázavou, která tentokrát nesla podtitul Z análů Notorburgských a návštěvníky provedla hned několika etapami dějin světa. Kamenů, luků a šípů nebo třeba mečů se chopilo zhruba třináct desítek bojovníků.

Právě střídání dob bylo letošní novinkou. „Každý rok vymýšlíme něco nového, takže je každá bitva jiná. Letos jsme se rozhodli pro znázornění několika časových období. Prvních pět bitev bylo čistě gotických, jednou jsme měli i pravěkou bitvu, ale střídání dob návštěvníci viděli vůbec poprvé,“ přiblížil jeden z organizátorů Pavel Fiedler.

Bojovníků se tady sešla více než stovka. Šlo jak o členy různých skupin, tak o jednotlivce. „Hlásí se nám během roku. U některých rozhoduje i doba, ve které se bitva odehrává, protože někteří se specializují jen na vikingy, jiní zase na renesanci a podobně. Scházíme se pak od října každý měsíc na velké porady a řešíme tam scénář a celou organizaci,“ přiblížila Nela Daniletová, která dříve také bojovala.

Nyní ale už jen pomáhá s organizací. „Právě tím, že se letos šlo od pravěku, se mohli zapojit i lidé, kteří standardně nebojují,“ vysvětlil Fiedler. „Navíc jsme tento rok udělali mobilnější kulisy, přibývaly věžičky a z jeskyně nakonec vzniklo hradiště. Dřív byl hrad pevný a v něm probíhaly veškeré boje. Tentokrát jsme chtěli, aby bylo představení více divadelní,“ dodal.

Ačkoliv bojovníci znázornili dějiny světa staré tisíce let, skutečný nebyl ani jeden příběh. „Tady se nikdy žádná bitva neodehrála, takže není co kopírovat. Vše je tedy vymyšlené od začátku až do konce. Už se ani nesnažíme opírat o reálný základ, protože prostě není,“ zasmál se Fiedler.

I přes to, že byl příběh smyšlený, kostýmy válečníků byly inspirované skutečností. „Bojovníci jsou oblečení dobově. Spousta z nich si zakládá na tom, že mají věci, které se skutečně nosily a používaly v dané době,“ vyzdvihl Fiedler.

Kromě bitvy na příchozí čekalo i dobové tržiště, ukázky lidových řemesel, zápasy v bahně, soutěže pro děti nebo třeba historický kolotoč. Celý den pak zakončil koncert hned několika kapel. „Jde o to, že si to lidé projdou, děti si zasoutěží, vyblbnou se, podívají se na bitvu a na závěr si pak mohou i samy zabojovat v dětské bitvě,“ popsal Fiedler.

Milovníků historie přišlo několik stovek. „Počet návštěvníků se nám za ty roky ustálil a nechodíme pod tisíc lidí. Někdy to bývá i kolem čtrnácti set. Ohlasy na akci jsou vždy dobré,“ prozradil Fiedler.

Někteří návštěvníci sem zavítali už poněkolikáté. „Moc se nám to líbilo. Jsme tady podruhé, a když to vyjde, určitě přijedeme znovu,“ ocenila Zita Pavlišová z Kácova, která do Ledče zavítala společně se svým synem.

Také organizátoři hodnotí letošní, v pořadí už šestnáctý, ročník kladně. „Myslím, že se nám to povedlo. Vše vyšlo tak, jak mělo. Vymysleli jsme si těžký scénář, střídalo se hodně dob a na to, jak to bylo složité, tak to dopadlo výborně a nic se nepokazilo,“ pochvaloval si další z organizátorů Martin Och.