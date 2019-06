Zřejmě největší pozornost vyvolal fakt, že v sobotu odpoledne byl kvůli lijáku, a především v důsledku silného větru, na více než dvě hodiny přerušen program multižánrového hudebního festivalu Votvírák na někdejším letišti Boží Dar u Milovic. Řádění živlů (naštěstí, tedy s výjimkou Čelákovic na Praze-východ, většinou mírnější, než naznačovala předchozí výstraha meteorologů) přineslo i problémy v dopravě. Třeba na železnici, ale i na vodě – a nejde jen o omezení provozu přívozů. Na Slapech dokonce poryv větru převrátil plachetnici. Naštěstí posádka, dva dospělí a malé dítě, zvládla v pořádku doplavat ke břenu – a zásahu původně povolaných leteckých záchranářů nebylo zapotřebí; odvolat bylo možno i potápěče z Prahy.

Napilno měli středočeští hasiči i jinde. V sobotu odpoledne je zaměstnávalo především odstraňování vyvrácených stromů a spadlých větví – zejména v regionu Prahy-východ (z 39 tamějších zásahů jich bylo 24 ve městě Čelákovice, kde hasiči mimo jiné odčerpávali 225 tisíc litrů vody ze zaplaveného areálu), dále pak ve větším měřítku zvláště na Kutnohorsku, Nymbursku Benešovsku a Mladoboleslavsku.

Nakonec od 17. hodiny do sobotní půlnoci hasiči napočítali 103 mimořádných událostí, informoval v neděli Jaroslav Gabriel z centrály středočeských hasičů. „Z toho ve 45 případech odstraňovali popadané stromy a větve a ve 34 případech čerpali vodu ze zaplavených sklepů, ulic a dalších prostor,“ upřesnil. S dodatkem, že jen mezi 18. a 19. hodinou vyslalo operační středisko v celém kraji hasiče ke 41 mimořádným událostem, což je přibližně stejný počet jako za průměrný den. Patřilo k nim i odřezávání tří stromů, jež na dálnici D10 ve směru jízdy od Prahy na Mladou Boleslav zasahovaly do jízdního pruhu na 13. a 17. kilometru. „Ve Staré Boleslavi se ve větru zlomil statný buk a poškodil dva ploty a dvě zaparkovaná osobní auta,“ připomněl dále Gabriel.

Rovněž energetici si museli v sobotu večer i během noci pořádně máknout, aby dodávky elektřiny, o které přišly desítky tisíc lidí, obnovili co nejdříve. V souvislosti se zařízeními rozvodné sítě měli ostatně práci i hasiči: likvidovali požáry trafostanic, a to v Poděbradech a v Přerově nad Labem – na Nymbursku tedy opakovaně – a v Pětihostech na Praze-východ. Ve Skorkově na Mladoboleslavsku v sobotu udeřil blesk do střechy rodinného domu – s ohněm však hasiči bojovat nemuseli, i když se zprvu objevil kouř. Pouze místo zkontrolovali termokamerou.

Ani když se sobota překulila v neděli, neměli hasiči klid. Zásahů spojených s odstraňováním následků bouřek je čekala celá řada. Do nedělního poledne napočítali po celém kraji čtyři desítky zásahů spojených s počasím. Nejvíce – 15, tedy dvě pětiny – jich bylo na Praze-východ. K dalším více zasaženým regionům se podle bilance zásahů z první poloviny neděle zařadily Nymbursko, Benešovsko, Kolínsko a Mladoboleslavsko. Už spíše ojedinělé byly práce napravující řádění počasí na Kutnohorsku – a dále na Mělnicku, Příbramsku a Rakovnicku; v jednom případě středočeští hasiči vyráželi v noci pomáhat i do Prahy.

Převahu opět mělo odstraňování stromů, případně řešení nebezpečných stavů třeba při uvolnění částí střech. Ani neděle se však neobešla bez odčerpávání vody ze sklepů, garáží i dalších zatopených míst. Čerpadla museli hasiči použít především na Praze-východ. Obzvlášť znovu v Čelákovicích – tam dokonce na šesti místech – ušetřeny však nezůstaly ani Mnichovice, Mukařov, Nehvizdy či Svojetice; za poledne přibyla ještě Vyžlovka. Opakovaně došlo na čerpání také ve Vrátkově na Kolínsku. Odčerpávat vodu museli hasiči rovněž na Nymbursku (Milovice, Stará Lysá, Vykáň) a na Benešovsku (Lešany).

Počet zásahů hasičů v sobotu 15. června



Praha-východ 34

Kutnohorsko 22

Nymbursko 20

Benešovsko 11

Mladoboleslavsko 10

Praha-západ 7

Příbramsko 6

Kladensko 5

Berounsko 4

Kolínsko 3

Rakovnicko 3

Mělnicko 1

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje