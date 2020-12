Bude to klouzat! Během svátků hrozí náledí, v neděli se přidá i vítr

Nejdřív to může klouzat, potom zřejmě zaduje vichr. To kromě předpovídaného vánočního ochlazení ohlašují na svátky meteorologové. Ve čtvrtek vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) výstrahu před náledím hrozícím v noci na sobotu. Pro Středočeský kraj platí od páteční 18. hodiny do sobotní desáté dopolední – a vztahuje se i na další regiony v republice.

Náledí. Ilustrační foto | Foto: Archiv Deníku

„V pátek večer a v noci na sobotu se při poklesu teplot pod bod mrazu bude místy vytvářet náledí nebo zmrazky,“ cituje varování ČHMÚ Portál krizového řízení Středočeského kraje. Vlivem proudění studeného vzduchu kolem tlakové níže nad severovýchodní Evropou se s problémy mohou setkávat jak řidiči, tak chodci – a to i mimo dobu, kdy pro většinu lidí zákaz vycházení v rámci opatření proti šíření koronaviru. K řidičům meteorologové směrují doporučení jezdit velmi opatrně a sledovat aktuální dopravní zpravodajství; hrozí totiž vyšší riziko nehody i problémy v dopravě. Rovněž pěší by se však měli mít na pozoru, varují meteorologové: „Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně; starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven.“ Hrozí totiž riziko úrazu při pádu. VIDEO: Série vloupaček kolem Prahy i v hlavním městě byla dílem jediného muže Přečíst článek › Rozmary počasí však mohou na jihovýchodě kraje škodit i v dalších dnech: od nedělního poledne až do úterního rána. Naznačuje to alespoň předběžné varování před jihovýchodním větrem, jehož nárazy mohou místy dosahovat kolem 20 metrů za sekundu – tedy 70 kilometrů za hodinu. Tohle očekávání, prozatím ve středních Čechách předpovídané pro Čáslavsko, Kutnohorsko a Vlašimsko, se však ještě bude upřesňovat.