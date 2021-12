Bude to klouzat, varuje Český hydrometeorologický ústav chodce i řidiče s tím, že hrozí úrazy i hmotné škody. „Při pohybu venku je třeba chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by měli omezit vycházení ven,“ radí Český hydrometeorologický ústav.

Řidičům doporučuje velmi opatrnou jízdu – a také připomíná, že by měli počítat s prodloužením doby jízdy a sledovat dopravní zpravodajství. I tak lze očekávat zvýšenou nehodovost a problémy v dopravě.

Ve východních oblastech republiky se ledovka očekává až do desáté dopolední Štědrého dne – ve středních Čechách by však měl být klid už od druhé poloviny noci. Přesto se zvláště v sousedících oblastech okrajových částí kraje na Mladoboleslavsku, Nymbursku či Kolínsku a jejich výše položených místech vyplatí pamatovat na to, že ještě dopoledne bude varování aktuální i v krajích Královéhradeckém a Pardubickém.