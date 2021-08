/ROZHOVOR/ Pražské Centrum pro architekturu a městské plánování (CAMP) pořádá během léta celou řadu nejrůznějších akcí. Chybět nebude například komentovaná procházka centrem města či promítání letního kina. Jak uvedl vedoucí centra Štěpán Bärtl, během pandemie se zvýšil zájem lidí o město, což právě reflektuje naplánovaný letní program. „Lidé se začali více zajímat o veřejný prostor v jejich nejbližším okolí. Místo v hospodě se scházeli na oběd nebo na drink v nejbližším parku,“ popsal Bärtl svou zkušenost.

Vedoucí centra CAMP Štěpán Bärtl. | Foto: CAMP

Vidím, že máte přes léto nabitý program. Co je největší akcí?

Smysl letošního programu nazvaného Praha pod mikroskopem je co nejvíce otevřít náš areál lidem. Ukázat jim tuto oázu uprostřed města, která je tři minuty chůze od náplavky. Mohou si zde prohlédnout výstavu, vypít kávu, zajít do letního kina nebo třeba půjčit pétanque či zahrát ping-pong. Prostě chceme, aby u nás lidé trávili čas. Během roku pandemie lidé začali více vnímat to, co se ve městě děje. A letní program to reflektuje, je složen z mozaiky menších akcí, díky kterým uvidíte Prahu z trochu jiné perspektivy.