Reagovala tím na vlnu odporu, která se v řadách kulturní veřejností vzedmula proti tomu, že jako vítězka vzešla z výběrového řízení na obsazení ředitelského postu snacha jednoho z krajských radních s právnickým vzděláním; bez předchozího kontaktu nejen s Čapkovým dílem, ale i literární historií či muzejnictvím. Korunu zájmu o svou osobu Seidlová nasadila mediálním prohlášením, že se o Čapkovi učila ve škole – a jeho památník navštívila se školní výpravou.

Nová manažerka zatím zůstává

Po rozhovoru s hejtmankou v pondělí 20. května poslala kritizovaná ředitelka rezignační dopis – ovšem s tím, že pokud bude vyhlášeno nové výběrové řízení, opět by se ráda přihlásila. S památníkem připomínajícím odkaz nejen Čapka, ale i Olgy Scheinpflugové a Ferdinanda Peroutky prý má velké plány, jimž věří – a ráda by je uskutečnila.

Rezignaci v pondělí vzali středočeští radní na vědomí. Přímo od Seidlové vyslechli, čeho se jí za krátké působení ve funkci podařilo dosáhnout: zabezpečit venkovní jeviště, na němž podle vyjádření statika nebylo možné pořádat kulturní akce, sjednat posílení pracovního týmu průvodců – a také se společně s majitelem objektu snažila dovést ke zdárnému konci projekt na vybudování čističky odpadních vod.

Následně rada kraje kývla na návrh radního pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičky (ČSSD), aby dočasným řízením památníku Seidlová prozatím zůstala pověřena i nadále. „Projekty zmiňované paní Seidlovou je nutné dokončit – a nelze nechat památník bez řídicího pracovníka,“ vysvětlil Horčička. S dodatkem, že hospodaření památníku projde interním auditem.

Radní byli pro. „Přijali usnesení, že bude na obsazení pozice ředitele/ředitelky památníku vyhlášeno výběrové řízení s termínem do 30. září. Dočasným řízením s účinností od 27. května pověřili Alici Seidlovou, a to až do jmenování nového ředitele či ředitelky památníku na základě řádného výběrového řízení,“ upřesnila Helena Frintová z kanceláře hejtmanky. Připomněla, že Jermanová se v tomto případě hlasování zdržela.

„Vedení kraje si uvědomuje, jak výjimečnou hodnotu v Památníku Karla Čapka kraji má, a chceme ho pro budoucí generace uchovat jako místo, kam se mohou vracet, kde budou moci čerpat sílu pro svá obyčejná lidská i tvůrčí rozhodnutí či životní postoje,“ prohlásila hejtmanka. Upřesnila také, kdo by měl v čele památníku stanout natrvalo po výběrovém řízení: osobnost, která bude mít respekt u odborné veřejnosti i čapkovských příznivců a společností. Současně je podle jejích slov nezbytností schopnost představit odkaz Čapkových – vedle Karla také jeho bratra Josefa – Scheinpflugové i Peroutky rovněž s využitím moderních komunikačních prostředků.

Ve hře byla hrozba vyhazovu

Před vyhlášením nového výběrového řízení má odbor kultury a památkové péče krajského úřadu probrat složení výběrové komise s odbornou veřejností včetně profesních spolků, které v uplynulých týdnech vystupovaly s kritikou. „Zejména se zástupci Herecké asociace, Společností Ferdinanda Peroutky či Českého filmového a televizního svazu FITES,“ uvedla Frintová v tiskové zprávě.

Připomněla současně slova hejtmanky, že součástí výběrové komise by měl být i zástupce majitele objektu Emil Palivec. „Ten se pondělního jednání rady kraje zúčastnil a členům rady řekl, že bude-li řízením památníku pověřena bývalá ředitelka paní Kristina Váňová anebo paní Tereza Todorová, pak takovéto řešení majitelé objektu odmítají – a jsou připraveni vypovědět smlouvu o pronájmu,“ upozornila Frintová na další souvislosti pondělního rozhodnutí radních: majitelé chtějí jednat s někým novým, nikoli s lidmi, s nimiž byli v kontaktu dříve. „Podle jeho slov byla změna na postu řízení památníku nutná. Jak doslova uvedl, památník potřebuje nejen badatele, ale také manažera, který se bude snažit udržet nejenom odkaz Karla Čapka, ale také dobrý stav budovy,“ tlumočila dále, co zaznělo na neveřejném jednání krajských radních.