Mezi nimi nechyběl ani bývalý zastupitel Milan Urban (ČSSD), který právě kvůli situaci v městské nemocnici Čáslav loni v létě na zastupitelský post rezignoval. „Vadí mě, že informace, které dostáváme od vedení města i paní ředitelky, jsou mnohdy diametrálně odlišné od těch, se kterými se na nás obrací zaměstnanci nemocnice. Za současný stav nemocnice nemůže nikdo jiný než současné vedení města. Nikdo nemocnici nepodkopával nohy, jak je to prezentováno,“ řekl mimo jiné jeho stranický kolega Strnad.

Ředitelka čáslavské nemocnice Dita Mlynářová ujišťovala veřejnost, že nemocnice v tuto chvíli rozhodně nekončí. „Nemocnice nezavírá, všechna oddělení fungují. Podařilo se obnovit i provoz na interně, kde je v současné době k dispozici 20 lůžek s blízkým navýšením na 30 lůžek. V procesu otevření je momentálně také oddělení ARO,“ uvedla Mlynářová. Sama ale připustila, že vztahy v nemocnici nebyly ideální a situace byla z tohoto hlediska mnohem náročnější, než na začátku očekávala. „Čekala jsem, že budu bojovat, že budu hledat lékaře, že budu klečet na kolenou, aby někdo z lékařů nastoupil. Na zavřené oddělení se těžko nastupuje. Ale nečekala jsem, že budu bojovat proti nepříteli u nás vevnitř, že mi bude podrážet nohy někdo zevnitř nemocnice. Nečekala jsem, že budu čelit politickým tlakům o tom, jestli nemocnice má nebo nemá být,“ uvedla ředitelka a zdůraznila, že to jediné, co opravdu přináší peníze do nemocnice, jsou pacienti. Ti se tam ovšem nesmí bát chodit a nemocnice nesmí ztrácet své renomé. Popsala i případ, kdy měla už nasmlouvané lékaře před podpisem smlouvy, ty ale někdo kontaktoval s informací, že nemocnice zavírá, a lékaři si to nakonec rozmysleli.

Mimořádné jednání nakonec skončilo usnesením, ve kterém zastupitelé požádali vedení města o pravidelné měsíční zprávy o stavu nemocnice. Usnesení odhlasovali všichni zastupitelé jednomyslně.

