Držme si palce. To poznamenala mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová, když v neděli večer informovala o přípravách energetiků na blížící se silný vítr o síle orkánu. A hovořila o všech: jak o pracovnících dodavatelské firmy, tak o každém jednotlivém odběrateli. Ty má ČEZ Distribuce v 11 krajích republiky – včetně Středočeského.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Archiv

Energetici čekající na to, až udeří vichr, rozhodně nehýří takovým sebevědomím, jaké bývá zvykem slýchat od silničářů před příchodem zimy. Vědí, že dostatečně se připravit na řádění vichru vlastně nelze – a až přijde hodina H, bylo by v terénu málo montérů, i kdyby jich tam mohl vyrazit desetinásobek. Navíc je otázkou, jak budou opraváři v prvních chvílích moci při opravách potrhaného vedení zasahovat, aby neohrozili své životy: řádění extrémního vichru se má protáhnout na celé hodiny – a i když poryvy zmírní, zdaleka ještě podle meteorologů nenastane klid. Z minulých let je ostatně známo, že obnovy dodávek elektřiny se někteří odběratelé mohou dočkat až po několika dnech.