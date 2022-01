Někteří zdravotníci hovoří o ještě vcelku příznivých číslech, jestliže nástup koronaviru se nyní jeví pozvolnější, než se původně předpokládalo. Dá se čekat další nárůst. Scénářů předpovídajících vývoj je nicméně několik – a co se bude dít dál, zřejmě ukážou příští dny.

Podle odhadů odborníků je možné předpokládat, že třeba i polovina lidí, kteří se už nakazili, o tom zatím neví. Navzdory spuštění masivního testování ve firmách i úřadech. Prvotní výsledky z pondělka – prozatím po výsledcích antigenních testů, které se ještě prověřují laboratorními rozbory pomocí přesnější metody PCR – se nejeví nijak hrozivě.

Také testování ve školách, jehož souhrnné výsledky jsou čerstvě k dispozici za uplynulý týden, nelze zatím srovnávat třeba s výrazně nepříznivějším stavem v předvánočním období. Škol s výskytem koronaviru evidovali středočeští hygienici v celém kraji 193 – nejvíce na Benešovsku (37) a Berounsku s Příbramskem (po 30) – když celkově zaznamenali 476 pozitivních žáků či studentů a 59 pedagogů; pak ještě dva provozní zaměstnance. Škol s uzavřenými třídami bylo v kraji 147 a zcela uzavřeny byly i tři školy na Mladoboleslavsku.

Řidiči chybějí, autobusy zatím jezdí

Jestliže kvůli nákaze chybí stále více lidí, dopady současné situace už pociťuje řada pracovišť. Jejich týmům to přináší problémy, nicméně zatím platí, že se je většinou daří zvládat. Kupříkladu ve veřejné dopravě v rámci kraje podle údajů hejtmanky Petry Peckové (STAN) chybělo v uplynulých dnech kolem stovky řidičů autobusů denně. Zatím dopravci dokázali zajišťovat provoz tak, aby cestující problém nepoznali; dokonce bez toho, že by bylo nutné přistoupit k předem ohlašovanému omezování provozu.

Řeší se to přesčasy, organizačními změnami, povoláním dalších spolupracovníků a brigádníků včetně nasazení zaměstnanců, kteří běžně pracují v kancelářích; i mnozí z nich se občas zapojují jako řidiči a mají nejen potřebná oprávnění a osvědčení, ale i praxi.

Pokud by však šoférů chybějících kvůli nemoci přibývalo, už by se řešení situace neobešlo bez omezování počtu vypravovaných spojů. Předem jsou vybrány ty, které by bylo možno oželet nejsnáz – tak, aby dostupné síly bylo možné soustředit na zajišťování provozu ve špičkách a školních spojů. Přehled autobusů, které nemusejí vyjet, je zveřejněn prostřednictvím informačních kanálů PID včetně webu integrované dopravy, její prezentace na sociálních sítích či mobilní aplikace Lítačka. Kvůli ochraně řidičů před šířením nákazy se také od pondělka uplatňuje zákaz používat první řadu sedadel v autobusech.

Nemocnice fungují, i když nejsou lidi

Ve středočeských nemocnicích aktuálně kvůli nemoci chybí podle údajů krajského radního Pavla Pavlíka (ODS) kolem dvou stovek zaměstnanců. Na některých odděleních to přináší potíže, ale zajistit fungování se daří zvládnout. Odcházejí však také vojáci, kteří se zajišťováním provozu nemocnicím pomáhali v uplynulých týdnech. Od pondělka skončila armádní mise v Benešově a Kutné Hoře, ke konci měsíce se vojáci mají rozloučit i s nemocnicemi v Kladně, Příbrami a Slaném.

Středočeské nemocnice v úterý ráno pečovaly o 105 pacientů s koronavirem, z nichž 27 bylo na jednotkách intenzivní péče. Ještě na počátku týdne přitom hejtmanka Pecková na facebooku připomněla, jak jich v průběhu víkendu ubylo. „V pátek 122, dnes 73,“ napsala v pondělí.