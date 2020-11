Zdroj: TSK PrahaV širší oblasti, která zasahuje na severu až do Bubenče a na jihu k Jižní spojce, mají zapovězený pohyb nákladní automobily nad 6 tun hmotnosti.

V „užší“ zóně, která v podstatě kopíruje hranice Pražské památkové rezervace, pak ve všedních dnech i auta nad 3,5 tuny a také všechny autobusy.

Zákazy se ovšem nevztahují na případy, kdy je vjezd nutný například kvůli výstavbě, havárii nebo stěhování.

„Vzhledem k tomu, že se od roku 2013 vyrábějí všechny automobily v normě Euro 6, tak si myslíme, že je dost času na to, aby se s přísnějšími požadavky všichni provozovatelé vyrovnali. Měli by k tomu dospět přirozenou obměnou vozového parku,“ komentoval úpravu primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého město „dává jasný signál, že do centra by měly jezdit pouze nejekologičtější nákladní automobily“.

Ale mluvčí sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia upozornil na možná úskalí nových pravidel. „Velké kamiony s tím problém mít nebudou, protože normy už převážně splňují. Menší auta s menším nájezdem ale mají životnost podstatně delší. Město by mělo mít promyšlené, jestli stihne modernizovat vlastní početnou ‚flotilu‘ technických či popelářských aut, která často mívají velmi drahé nástavby a podobně,“ řekl Pražskému deníku Martin Felix.

Touha po čistším vzduchu? Nedostatečné, tvrdí dopravci

Ten považuje zdůvodnění rozhodnutí pouze „touhou po čistším vzduchu“ za mírně nedostatečné. Zvýšené náklady to podle něj přinese i v zásobování podniků v historickém centru.

Usnesení radních nicméně připouští výjimky. „Ve skutečně závažných případech (například unikátní nástavby na vozidlech, které uvedený požadavek nesplňují, nebo historická vozidla) má jejich provozovatel navíc i nadále možnost požádat ve správním řízení o udělení výjimky podle zákona o provozu na pozemních komunikacích,“ konstatuje důvodová zpráva magistrátu.

Zóna zákazu vjezdu nákladních automobilů o celkové hmotnosti nad 6 tun platí v Praze už od roku 1993. V návaznosti na toto opatření zavedla metropole v roce 1999 zónu zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny a autobusů.