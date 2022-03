„Stop stav neznamená, že by se zastavilo, jede se na 100 procent výkonu. Nikdo nečeká venku v zimě. Na své personální limity se dostaly orgány, které zajišťují organizační proceduru,“ oznámil primátor Prahy Zdeněk Hřib (Piráti).

Praha a Středočeský kraj brzdí asistenci Ukrajincům. Přišlo jich příliš mnoho

Jinými slovy – je nedostatek úředníků proškolených k tomu, aby mohli vydávat víza a zařizovat zdravotní pojištění a další úkony migrační politiky. Magistrát již poskytl seznam asi 60 prověřených pracovníků, kteří mohou kapacity posílit, podobný počet dodá i Středočeský kraj. Hřib by si nicméně přál, aby se systém zdigitalizoval a lidé mohli formuláře vypisovat už například na mobilu cestou ve vlaku.

„Čekám zde na vízum už dva dny, naštěstí mám ubytování v Praze, tak pro mě nebyl problém přijít dnes znovu,“ svěřila se jedna z Ukrajinek ve velkém kongresovém sále, který slouží jako obří čekárna. „My jsme přišli dnes ve 12 hodin a řada by na nás měla přijít ještě dnes, jak nám bylo řečeno. Přijeli jsme sem ze Lvova, starý Lvov vypadá jako Praha, líbí se nám tu,“ řekla jedna z čekajících, která se představila jako Ivana.

Tři dny na zařízení dokumentů

Imigranti mají po svém příjezdu do Česka pouhé tři dny na to, aby si potřebné dokumenty zařídili. „Pomohlo by nám, kdyby se tento interval prodloužil. Někteří sem míří přímo z nádraží, což není nezbytné. Jedou sem i s dětmi a u dětí do 15 let se to dá vyřídit i bez jejich přítomnosti.

Ukázalo se, že ten, kdo neví, kam by jel, skončí nakonec v Praze,“ přiblížil Hřib.

Kromě toho si lidé mohou záležitosti vyřídit i v kancelářích odborů azylové a migrační politiky, které fungují i pro jiné cizince. Do centra pomoci by podle něj měli jít hlavně ti bez ubytování.

Přeplněnému centru pomohly autobusy, které během noci a pondělí odvezly stovky lidí do Kutné Hory, Mladé Boleslavi, Liberce a dalších měst, kde zvládnou denně odbavit až 700 osob. Svozová místa určuje ministerstvo vnitra. Během úterý otevře také další centrum v Příbrami.

OBRAZEM: Slovanské gymnázium otevřelo třídu pro děti, které uprchly před válkou

Podle hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové (za STAN) docházejí v Praze a okolí hromadné kapacity ubytování. „Už saháme do nabídky databáze od veřejnosti, některá místa jsou ale už obsazená nebo nevhodná, jako například v kempech, kde se nedá topit,“ řekla Pecková.

Poptávají dobrovolníky. Určité profese

Zapotřebí jsou také dobrovolníci. Ti se v Praze mohou hlásit na adrese pomahamepraze.sinch.cz. V systému je zapotřebí zaškrtnout své dovednosti a na základě toho se zobrazí příslušné poptávky. Zapotřebí jsou hlavně tlumočníci a tety na hlídání v dětských koutcích.

„Poptáváme určité profese dobrovolníků, které nejsou a v určitých hodinách na určitých místech. Stává se, že je často potřebujeme například v Kutné Hoře, ale oni jsou v Praze,“ popsala Pecková.

V příštích dnech čeká české úřady spoustu dalších úkolů. Vyřešit se bude muset například školní docházka ukrajinských dětí. Držitel dlouhodobého víza má po 90 dnech povinnost své dítě do školy poslat. Řada dětí je v předškolním věku, pro ty se budou muset najít školky, pokud jejich maminky budou chtít v Česku chodit do práce. „Kolem Prahy jsou fatální nedostatky kapacit v mateřských školách. Prstenec kolem Prahy s tím bojuje dlouhá léta. Určitě se to dokáže vyřešit nějakými dětskými skupinami,“ věří Pecková.

Registraci v Praze se raději vyhněte, radí Ukrajincům politici i policisté

Na své kapacity naráží i informační telefonní linka. „Celé callcentrum jsme museli zprofesionalizovat. Tam už by neměl být problém se dovolat, nyní je na čísle 226 288 400, původní číslo bude postupně utlumeno,“ dodala hejtmanka.