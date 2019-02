Ceny bytů za deset let stouply asi o čtvrtinu

Střední Čechy - Rostou! Tohle zvolání by se mohlo zamlouvat vlastníkům nemovitostí. Shrnuje totiž zjištění statistiků, kteří připravili srovnání vývoje cen domů a bytů ve středních Čechách. Mohou to potvrdit i realitky: zaplacené částky v uplynulých letech stoupaly, a to zvlášť v atraktivních lokalitách.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jana Mudrová

Prozatím to platilo navzdory varování odborníků upozorňujících na očekávanou stagnaci cen – a dokonce i na předpokládaný pokles v souvislosti se zdražením hypoték. Data až s odstupem Čerstvé zhodnocení z pohledu statistických analýz je za překotně se vyvíjející realitou na realitním trhu pozadu: hodnotí vývoj cen v období mezi roky 2015 a 2017. A to ještě s výhradou, že čísla z posledního začleněného roku se mohou zpřesňovat. Vycházejí totiž z anonymizovaných přiznání k dani z převodu nemovitostí, jež prodávající předkládají finančnímu úřadu – a dostupnost těchto údajů se za datem prodeje opožďuje. I tak však jde o čísla nabízející zajímavé porovnání. A třeba majitelům ve vyšším věku, zvyklým na cenové hladiny z jejich mladších let, přibližující, jak se hodnota nemovitostí posunula. Třebaže obecně platí, že v rámci celorepublikového srovnání byly ceny středočeských nemovitostí nadprůměrné, jednotlivé regiony se výrazně lišily. „Především ceny v centrální oblasti (okresy Praha-východ a Praha-západ) patřily díky lukrativní poloze a blízkosti hlavního města k nejvyšším v České republice,“ připomněl Ondřej Junášek ze středočeské krajské správy Českého statistického úřadu. Upozornil, že vedle polohy závisí cenová hladina i na dalších faktorech: především hrají roli velikost obce a opotřebení. Statistici se ptají, jak si lidé žijí. Nad poměry, nebo bídně? Přečíst článek › Není byt jako dům Zatímco cena středočeského bytu zprůměrovaná za celé sledované tříleté období dosahovala 22,8 tisíce korun za metr čtvrteční, v roce už se platilo podstatně víc: 25,7 tisíce za metr. Vlastně šlo o pokračování dlouhodobého trendu: podle Junáškových slov se během deseti let ceny bytů zvedly v průměru o více než pět tisíc na metru; přibližně tedy o čtvrtinu. Nepřekvapí, že nejdražšími regiony byly Praha-západ a Praha-východ, následované Mladoboleslavskem, Berounskem a Kladenskem. Naopak nejlevnější byly Kutnohorsko, Příbramsko a Rakovnicko. A není přehnané tvrdit, že za cenu jednoho metru na Praze-západ se na Kutnohorsku daly pořídit metry dva. Zpravidla platí, že ceny stoupaly s velikostí obce – někde však větší města byla levnější. Ceny rodinných domů s výjimkou okolí Prahy se v roce 2017 krátkodobě zhouply směrem dolů. Potvrzuje to i fakt, že na konci sledovaného období dosahovala průměrná cena 3,3 tisíce korun za metr krychlový, zatímco tříletý průměr byl vyšší: 3,4 tisíce za kubík. Celkově ale ceny stoupaly. „V porovnání se stavem před deseti lety byla cena prodávaných rodinných domů v roce 2017 přibližně o sedminu vyšší,“ poznamenal Junášek. Za okolím Prahy byly na špici Berounsko, Kladensko a Mělnicko; naopak na středočeském chvostu se ocitlo Rakovnicko. Opět platí, že vyšších cen většinou dosahovala větší sídla – nicméně na Benešovsku, Praze-východ a Rakovnicku se zřetelně nejatraktivnějšími staly obce střední velikosti. Průměrné kupní ceny v období 2015 – 2017 * Byty (v Kč za metr čtvereční): Region Celkový průměr Do 1999 obyvatel 2000 - 9999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel Nad 50 000 obyvatel Benešovsko 20 621 10 628 18 947 24 957 - Berounsko 24 916 16 515 21 868 28 947 - Kladensko 24 345 12 963 21 716 22 269 25 062 Kolínsko 19 003 10 860 18 556 21 428 - Kutnohorsko 15 567 9353 9546 16 647 - Mělnicko 19 673 15 047 ? 20 560 - Mladoboleslavsko 26 639 19 751 21 671 28 822 - Nymbursko 22 660 9303 23 629 23 379 - Praha-východ 28 372 25 005 29 447 28 895 - Praha-západ 30 328 28 840 31 040 - - Příbramsko 16 540 8787 18 597 16 635 - Rakovnicko 18 057 11 669 23 120 19 411 - Středočeský kraj 22 817 15 479 22 193 23 786 25 062

* Rodinné domy (v Kč za metr krychlový): Region Celkový průměr Do 1999 obyvatel 2000 - 9999 obyvatel 10 000 - 49 999 obyvatel Nad 50 000 obyvatel Benešovsko 2713 2581 3109 2888 - Berounsko 3288 2763 3741 5463 - Kladensko 3153 3057 3288 2774 3455 Kolínsko 2507 2321 2675 3310 - Kutnohorsko 2123 2018 2174 2713 - Mělnicko 3077 2958 3198 3338 - Mladoboleslavsko 2909 2595 3249 3609 - Nymbursko 2705 2432 2923 4042 - Praha-východ 6037 5981 6411 5492 - Praha-západ 6124 5567 6563 - - Příbramsko 2456 2501 2287 2522 - Rakovnicko 2062 1955 3195 2250 - Středočeský kraj 3437 3069 4199 3806 3455

Zdroj: Český statistický úřad Rozhýbat dění v malých obcích chce nový fond půjček od kraje Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský