/SLEDUJEME ON-LINE/ Češi dnes začali rozhodovat o tom, kdo je příštích pět let bude zastupovat v Evropském parlamentu. Volební místnosti, jichž je téměř 14 800, kvůli tomu byly otevřeny dnes dvě hodiny po poledni. Mezi první voliče budou tradičně patřit mnozí volební lídři a předsedové parlamentních stran, stejně jako prezident Miloš Zeman.

Online reportáž Volby do Evropského parlamentu 2019 24.05. 15:08 Odvoleno má již také premiér Andrej Babiš (ANO). Do volební místnosti v Průhonicích dorazil s manželkou Monikou. Dokonce byli i prvními tamníim voliči. ANO jde do voleb s cílem vyhrát, jinou variantu by Babiš považoval za neúspěch. 24.05. 15:02 Svůj hlas do volební urny již vhodil předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Volil na Praze 8. Podle jeho slov jde o klíčové volby pro budoucnost Česka. 24.05. 14:52 Jako první odvolil v 11. volebním okrsku v Litoměřicích 20letý student chemie na univerzitě v Olomouci Jan Stehlík. Více najdete ZDE. 24.05. 14:38 V Ústeckém kraji proběhly ve dnech 7. a 9. května také Studentské volby. Organizuje je projekt Jeden svět Člověka v tísni. V Ústeckém kraji se zapojilo 18 škol (deset z nich byla gymnázia) a celkem odvolilo 1522 studentů. Vítěznou stranou byla Pirátská strana. Volilo by ji 22,40 procenta studentů – voličů. Pirátská strana byla i celkovým republikovým vítězem. Na druhé příčce skončila strana Ano, vytrollíme europarlament. Jeho lídrem je třicetiletá Lucie Schejbalová alias bloggrka Sejroška. Ta z Ústeckého kraje pochází. Částečně recesistické straně by studenti odevzdali 12,94 procenta hlasů. Ještě více voličů hnutí přilákalo na Vysočině, ve Středočeském i Moravskoslezském kraji, kde atakovalo hranici 13,5 procenta. Celá on-line reportáž ZDE

Zvolte si svou budoucnost. Pozvánka k volbám do Evropského parlamentu:

Ani on by si při cestě do volební místnosti neměl zapomenout občanský průkaz nebo cestovní pas k prokázání totožnosti. Náhradní hlasovací lístky v případě potřeby získá od volebních komisařů spolu s volební obálkou s úředním razítkem. Na vybraném hlasovacím lístku může dát preferenční hlasy nejvýše dvěma kandidátům, jejichž zvolení by si přál.

Lístek pak stejně jako u jiných typů voleb vloží ve volební obálce do volební schránky

Češi volí ve dvou dnech

Lidé mají na výběr aktuálně 841 kandidátů, které nominovaly čtyři desítky stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 21 adeptů na europoslance. Volební místnosti budou v Česku otevřeny do 22:00, po noční přestávce pak v sobotu od 08:00 do 14:00. V Česku se jako v jediné zemi EU volí ve dvou dnech.

Z unijní osmadvacítky si dnes zvolí své europoslance ještě Irové. Britové a Nizozemci tak učinili ve čtvrtek. Volební seriál bude pokračovat v sobotu, kdy se hlasovat bude nejen v Česku, ale také v Lotyšsku, na Maltě a na Slovensku. Zbývající státy EU nechaly hlasování na neděli. Až po dokončení hlasování budou v neděli v noci oznámeny výsledky i za Česko.