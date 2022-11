NASA zveřejnila jedinečné video. Na záběrech ukazuje Měsíc a Zemi z vesmíru

"Pro mne to byl vždycky takový dětský sen. Už jako dítě jsem chodil v Brně do planetária, vždycky jsem se zajímal o vesmír, o letectví a kosmonautiku. A beru to jako takové logické pokračování toho, co dělám teď," řekl Svoboda ve vysílání České televize.

Svoboda vystudoval univerzitu obrany v Brně, do české armády vstoupil v roce 2005, o tři roky později se stal pilotem. Působí na základně v Čáslavi. ESA v jeho profilu uvádí, že hraje lední hokej a badminton.

„Velký úspěch českých vesmírných aktivit,“ napsal na twitteru český ministr dopravy Martin Kupka, do jehož resortu vesmírné aktivity spadají. „Dnešní rozhodnutí ESA představuje významný posun na poli kosmických aktivit pro Českou republiku a znovu dokazuje, jak důležitá je naše aktivní role v ESA i dalších mezinárodních vědeckých organizacích,“ dodal ministr.

Svobodův úspěch ocenila na twitteru i česká armáda. "Z gripenu až do raketoplánu. Náš stíhač Aleš Svoboda se dnes stal rezervním astronautem. Je mezi TOP 17 lidmi, kteří se jednou dost možná podívají do vesmíru," napsala armáda.

Někdejší Československo se koncem 70. let stalo po Sovětském svazu a Spojených státech teprve třetí zemí světa, jejíž občan se podíval do vesmíru. Vojenský pilot Vladimír Remek vytvořil v březnu 1978 spolu se sovětským kosmonautem Alexejem Gubarovem posádku kosmické lodi Sojuz 28. Remek byl dosud prvním a jediným československým kosmonautem.

Na pozici astronautů ESA se zájemci hlásili od března do června loňského roku. Přihlásilo 22.589 lidí, z toho 24 procent žen. Z Česka se o práci ucházelo 165 mužů a 37 žen. Předchozí výběrové řízení se konalo v roce 2008, tým byl jmenován v roce 2009.

V hlavním týmu astronautů, který dnes ESA představila, jsou dvě ženy a tři muži. Vedení agentury na téže tiskové konferenci oznámilo, že rozpočet na příští tři roky bude téměř 17 miliard eur (414 miliard korun), což je výrazné navýšení, ale méně než 18,5 miliardy eur (451 miliard korun), které požadoval její generální ředitel.