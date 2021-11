Muž, který ji doprovázel v jiné lodi, snahu o záchranu trosečníků nepřežil; jeho tělo hasiči vylovili z řeky dále po proudu. Jedna dívka následně zemřela v nemocnici, kam ji transportoval vrtulník. Na tom, že následky nebyly ještě tragičtější, když původně uvízlo v pasti vodního válce pod jezem sedm lidí, měl lví podíl právě nadstrážmistr Slezák. „I přes nebezpečí, které mu hrozilo kvůli vysokému průtoku vody a značné síle vodního válce, prováděl s jištěním na laně záchranu osob – a významně tak přispěl k záchraně posádky raftu,“ zdůvodňuje udělení medaile Hasičský záchranný sbor ČR.

Nepovedlo by se to však bez přispění dalších lidí. Včetně svědků zasahujících z břehu, jimž se část posádky raftu podařilo dostat z vody ještě před příjezdem záchranných složek, i dalších hasičů pracujících na místě s obrovským nasazením. Potvrzují to mimo jiné ocenění Středočeského kraje, která předávala v září hejtmanka Petra Pecková (STAN) nejenom Slezákovi, ale také dalšímu profesionálnímu hasiči Ivanu Fialovi, jenž na místě velel zásahu a kolegu ve vodě sám jistil pomocí lana, a členovi Sboru dobrovolných hasičů Divišov Ondřeji Bandíkovi.

Krajská ocenění za pohotovou pomoc obdrželi také Jakub Vamberský a Oldřich Šára, kteří přivrácení raftu s dětmi viděli: přivolali pomoc a sami se hned snažili udělat vše, co bylo v jejich silách. Z řad hasičů byli v červenci na místo vysláni profesionálové ze stanic Benešov, Uhlířské Janovice a Vlašim spolu s dobrovolnými jednotkami obcí Divišov, Rataje nad Sázavou a Sázava, informovala v létě mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová. „Zároveň byli ke spolupráci vyzváni potápěči z pražské modřanské stanice a letečtí záchranáři z Kladna,“ konstatovala.

Nynější vyznamenání předával generální ředitel Vlček v reprezentativních prostorách Národního technického muzea na počátku listopadu při příležitosti oslav Dne vzniku samostatného československého státu. Jednalo se o tradiční akci celostátního významu, na níž bylo letos uděleno celkem 98 ocenění. Za statečnost obdrželi medaili dva muži: vedle Středočecha Slezáka ještě dobrovolný hasič města Strážnice Roman Helísek, jenž zasahoval na Vnorovském jezu na řece Moravě. Tam se v srpnu převrátila nafukovací kánoe s několika dospělými i dětmi. Helísek s nasazením vlastního života (byť byl také jištěn lanem), skočil pro dítě, které zůstalo uvězněno ve vodním válci, a s pomocí kolegů je dostal na břeh.

Do Prahy si na počátku týdne jeli pro ocenění i další Středočeši. „Vybraní příslušníci Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje převzali medaile Za věrnost I. stupně, která se uděluje za příkladné plnění služebních povinností ve spojení s délkou trvání služebního poměru 30 let,“ informovali hasiči na facebooku. Celorepublikově bylo těchto ocenění uděleno 54.