Předjednáno je však navázání užších vzájemných vazeb již od ledna; tehdy pozvání hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) přijali nejen velvyslanec Jevhen Perebyjnis, ale i zástupci státního zbrojařského koncernu UkrOboronProm, přičemž v čele této delegace stál přímo generální ředitel Pavlo Bukin. Tehdy se jednalo především o možnostech spolupráce na technologických projektech, zaštítěných Středočeským inovačním centrem, a to ve výrobě letecké, automobilové i elektrotechnické. „Jednání o spolupráci proběhla se společnostmi Tesla, VOP CZ, Omnipol a pod záštitou Omnipolu i se společností Aero Vodochody ohledně prezentace letounu Aero L-39NG,“ přiblížila v lednu podrobnosti Helena Frintová z krajského úřadu. V někdejším Vojenském opravárenském podniku se však v mezidobí – od 1. května – změnilo nejvyšší vedení.

Na sklonku prvního měsíce roku ještě nebylo zřejmé, který z ukrajinských regionů by měl o námluvy se středními Čechami zájem. Nyní už je jasno: s okolím hlavního města by rádo spolupracovalo okolí hlavního města: Kyjevská oblast.

Připravované memorandum počítá se spoluprací v celé řadě oblastí. „Zaměřena by měla například být na vědu, výzkum, inovace a energetiku,“ připomněla středočeské hejtmanka. A jedním dechem přidala ještě výměnné pobyty studentů, informační technologie a kybernetickou bezpečnost, vodní hospodářství, zahraniční rozvojovou spolupráci, regionální rozvoj či cestovní ruch a sport. „Ale i propagaci znalostí o spolupracujících partnerských regionech,“ zmínila Jermanová, co je rovněž v návrhu memoranda obsaženo.

Dokument s prozatím tříletou platností obsahuje závazek obou stran, že vytvoří podmínky pro výměnu oficiálních a pracovních delegací. Přičemž by nemělo jít o pouhé zdvořilosti či formality. „Myslím, že země V4 by mohly Ukrajinu přizvat do rodiny, což by zásadně změnilo rychlost a efektivitu vzájemné spolupráce,“ míní středočeská hejtmanka. Zdůrazňuje přitom, že Evropská unie – a tedy i Česká republika – Ukrajinu vnímá jako významnou součást Evropy a Západu. Zůstat u takových deklarací ale nestačí. „K současné situaci na Ukrajině se musíme stavět čelem a Ukrajinu podporovat nejen politicky, ale i hospodářsky,“ zdůraznila.