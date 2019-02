Kolínsko - Miminko už chtělo na svět a moc ho nezajímalo, že rodiče jsou teprve na cestě do porodnice. Chlapeček se tak narodil na cestě do nemocnice. Operátorka Patricia Sedláčková má za sebou svůj pátý telefonicky asistovaný porod.

„Kolem půl dvanácté volal muž, který vezl svou manželku, nastávající maminku, spolu s tchyní do porodnice. Vzhledem k tomu, že věci nabraly rychlý spád, zastavili na zastávce autobusu v Zásmukách, kde bylo v plánu počkat na příjezd posádky rychlé zdravotnické pomoci z Kostelce a lékaře ve vozidle systému rendez-vous z Kolína,“ popsala události Petra Effenbergerová, mluvčí středočeských záchranářů.



Operátorka zůstala s volajícím v kontaktu a dle zkracujících se kontrakcí vyhodnotila, že se miminko nekompromisně dere na svět. „A opravdu, během několika výdechů bylo miminko venku. Okamžitě jsme spolu s volajícími zajistili tepelný komfort novorozence,“ vypráví Patricia Sedláčková. Vše prý proběhlo tak rychle, že i na následující dotaz na tatínka, co se jim narodilo, odpověděl, že neví, že se nepodíval.



Chvilku po porodu, teprve dvě minuty, přijela posádka, která maminku i miminku poskytla péči a převezla je do nemocnice. „Když jsem v telefonu uslyšela pláč miminka, ulevilo se mi a vezla jsem se na vlně štěstí a radosti, kterou jsme v tu chvíli cítili stejně – volající i my, operátoři,“ zakončila operátorka Patricia Sedláčková, která v žertu zmínila, že lepší dodatečný dárek si ke svým narozeninám nemohla přát.