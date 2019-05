Jak se totiž ukazuje ze statistiky návštěvnosti památek ve správě Národního památkového ústavu, právě v květnu a červnu přichází do památek méně lidí, než v červenci a srpnu, kdy je naopak hlavní sezona. Má to pochopitelně svoji logiku: čísla ale naznačují, že červencová návštěvnost je klidně až dvojnásobná oproti té červnové. Pokud se tedy chcete vyhnout tlačenici, je nejlepší plánovat výlety na následující dva měsíce. V červnu vyhledává památky dokonce ještě méně lidí než tomu je v květnu, naznačuje loňská statistika.

Není to až tak překvapivé, vychází z debaty s Helenou Nohejlovou, která působí na zámku Konopiště jako pracovník vztahů k veřejnosti. Nejslabším měsícem je červen, kdy už příliš nejezdí třeba školní výlety a lidé si dny dovolené šetří až na prázdniny, až vyrazí se svými rodinami – třeba i právě po památkách. Podle jejích slov ale nehrozí, že by lidé přišli o nějakou část programu, nabídka je stejná celý rok. „Prohlídky děláme stále stejné, mají stejnou kvalitu. Nyní jsou menší davy turistů než v létě, kdo má rád kolem sebe méně lidí, tak je lepší přijet teď,“ vysvětluje. Stejně tak se v červnu nechystají na výlety ani třeba skupiny seniorů, kteří jinak památky vyhledávají po zbytek roku.

Stejně to vidí také Lukáš Kunst, který působí jako kastelán hradu Karlštejn, který patří společně s Konopištěm mezi turisty nejvyhledávanější památky Středočeského kraje. Pokud se rozhodnete vyrazit na Karlštejn nyní, protože vám nedělají dobře davy, nijak to nevadí; ani zde nepřijdou turisté zkrátka o nějaký program v návštěvnicky „slabší“ měsíce. „Není nic, o co by návštěvníci přišli, v případě Karlštejna je jedno, kdy návštěvníci přijdou,“ řekl. Ten se podělil i o další statistiky: okrajové měsíce jsou obecně leden, únor a březen. Nejslabší den v týdnu je tradičně pátek, v létě jsou někdy volnější i pondělky.

Ze středočeských památek je jednou z nejnavštěvovanějších hrad Karlštejn. V květnu loňského roku na něj zavítalo 28 214 lidí. V červnu to bylo „pouze“ 25 774. A o měsíc později, v červenci? Představte si, dokonce 41 513 návštěvníků. Podobně to je s Konopištěm: v loňském květnu jej navštívilo 22 029 lidí, v červnu 17 896, v červenci 30 276. A v srpnu dokonce 35 531.

Stejný trend se dá pozorovat například i v Březnici, která podle statistiky Národního památkového úřadu patří mezi ty méně navštěvované památky. V květnu roku 2018 tam dorazilo 932 návštěvníků, v červnu 1 944, v červenci 1 944.

Pokud tedy chcete poznat památky středních Čech bez davů a front, máte nyní jedinečnou možnost…

Návštěvnost středočeských památek spravovaných Národním památkovým ústavem za rok 2018



Celý název – Celkem návštěvnost za rok 2018



Hrad Karlštejn – 223 871

Zámek Konopiště – 161 172

Hrad Křivoklát – 113 964

Zámek Žleby – 89 141

Zámek Mníšek pod Brdy – 56 951

Hrad Točník – 51 146

Zámek Hořovice – 25 997

Zámek Veltrusy – 25 175

Hrad Krakovec – 23 391

Zámek Mnichovo Hradiště – 18 132

Klášter Sázava – 16 659

Zámek Březnice – 12 977



Zdroj: Národní památkový ústav