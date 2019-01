Chorušice - Snížení spotřeby pitné vody, udržení vody v krajině nebo využití vody z čistíren odpadních vod. To jsou témata, o kterých se v posledních letech mluví čím dál častěji. Málokde se ovšem slova mění v činy. Na Mělnicku je tomu jinak, alespoň v Chorušicích.

Čistírna odpadních vod. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Obec si nechala zpracovat projekt takzvaného decentrálního čištění odpadních vod, který je unikátním řešením, jak účelně odkanalizovat nemovitosti, a zároveň využít odpadní vodu.

„Projektem jsme reagovali na výzvu ministerstva životního prostředí zaměřenou na chytré nakládání s vodou, zároveň jsme se snažili vyřešit letitý problém s nečištěním odpadních vod v naší obci," řekl starosta obce Martin Bauer a dodal, že projekt se ministerským úředníkům líbil natolik, že podle něho připravili i výzvu cílenou právě na decentrální čištění.

Kontrola správné funkčnosti zařízení

„U každé nemovitosti, jejíž majitel se záměrem souhlasí, by byla umístěna domovní čistírna odpadních vod nebo septik s pískovým filtrem. Vyčištěná voda by zůstávala ve velkých akumulačních nádržích. Zvolili jsme technologii membránových domovních čistíren, z nichž teče voda, kterou je možné ihned použít například na splachování toalet nebo na závlahu," popsal starosta, podle něhož by každá čistírna byla navíc osazena i GSM modulem, jehož prostřednictvím by obec kontrolovala správnou funkčnost zařízení.

Na realizaci projektu, který je v první řadě zaměřen na Velký Újezd, mají Chorušice přislíbenou pětimilionovou dotaci. Dostat ji ale nemusejí. „Záleží, zda nám stavbu povolí mělnický vodoprávní úřad. Zatím známe jen negativní vyjádření vodáren, které jsou účastníky řízení. Nacházíme se však v pásmu ochrany spodních vod, kde není zasakování vyčištěné vody zakázáno, spodní voda je navíc v naší oblasti v hloubce až osmdesáti metrů," připomněl starosta obce.

Zálivka pitnou vodou? Zbytečný luxus

Velkou výhodou projektu je podle něj právě využití odpadní vody. „Za suchých let nestačíme zalévat výsadby z posledních roků, tady bychom měli ideální zdroj vody. Zalévat pitnou vodou totiž není zrovna ideální," poznamenal Martin Bauer.

Odkanalizování Velkého Újezdu by klasickým potrubním způsobem vyšlo na více než šedesát milionů korun, za realizaci pokrokového řešení domovními čistírnami a akumulačními nádržemi by přitom zaplatila ani ne desetinu této částky.

Alternativní způsoby odkanalizování zatím na Mělnicku nejsou nijak rozšířené. Jediná kořenová čistírna odpadních vod funguje ve Stránce, kde zvládá vyčistit i kaly přivezené přímo z jímek. Další kořenovka by měla vzniknout jen v několik kilometrů vzdáleném Vrátně, které leží na okraji mladoboleslavského regionu.

Čtěte také: Stránecká kořenovka zvládá už rok zpracovávat odpadní kaly