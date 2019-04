Závažných případů hygienici v chřipkové sezoně 2018/2019 napočítali stejně jako v té minulé, úmrtí pak bylo o čtyři méně, sdělila Deníku Dana Šalamunová z krajské hygienické stanice. Nejvíc obětí bylo mezi seniory.

I když se počet velmi těžkých případů nezměnil, ředitelka krajské hygienyJarmila Rážová zdvíhá varovně prst. „Na to, že epidemie trvala pouhé tři týdny oproti sedmi v sezoně 2017/2018, je to poměrně velké číslo,“ upozornila.

Zdůraznila v té souvislosti význam očkování proti chřipce. To však nyní není na pořadu dne; aktuální bude až na podzim, připomněla. „Poté, co Světová zdravotnická organizace vyhlásí složení očkovací látky, která je určená pro nadcházející sezonu,“ upřesnila Rážová.

V rámci kraje byla nejvyšší nemocnost zaznamenána letos v 6. kalendářním týdnu (od 4. února), kdy dosahovala 1823 onemocnění akutními respiračními infekcemi na sto tisíc obyvatel. Plošná epidemie se týkala 5. až 7. týdne.

Nejvyšší nemocnost byla dlouhodobě hlášena na Příbramsku, nejnižší na Kladensku. Nejvíc nemocných se objevovalo mezi dětmi: předškoláky a školáky do 14 let.

Chřipka jako zabiják



- V sezoně 2018/2019 chřipce podlehlo ve středních Čechách 26 lidí; nejmladšímu bylo šest let, nejstaršímu 85



- Nejvíce zemřelých, 16 pacientů, bylo ve věkové skupině nad 70 let; dalších sedm pak ve skupině mezi 60 a 70 roky



- Po jednom úmrtí zaznamenali středočeští hygienici ve věkových intervalech 5–10, 20–40 a 40–60 let



- Většina z pacientů, kteří prodělali těžké onemocnění se závažnými komplikacemi (případně i končící úmrtím), byly osoby neočkované, zpravidla s rizikovými faktory (těmi jsou zejména chronická onemocnění kardiovaskulárního systému, plic, ledvin, cukrovka, obezita a kouření)



- Na rozdíl od minulé sezony, kdy převažovala chřipka způsobená typem viru B, v sezoně 2018/2019 převažoval typ viru A (H1N1) a v malé míře i subtyp A/H3

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje