Chtít se ztratit před problémy nemá smysl, vysvětlovali dětem policisté

Někdy se problémy zdají horší, než vlastně jsou ve skutečnosti – a vždycky se dají řešit; není třeba před nimi utíkat. To v úterý vyrazili zdůraznit do škol středočeští policisté, kteří se tak zapojili do takzvaného Pomněnkového dne. Pětadvacátý květen se v mezinárodním měřítku připomíná jako den pohřešovaných dětí. Česká policie k němu pro letošní rok rozjela společný projekt se zpěvákem Markem Ztraceným, jehož název shrnuje vše: Ztracený ať zůstane jen jeden.

Pomněnkový den ztracených dětí. | Foto: PČR

Video se zpěvákem Ztraceným středočeští policisté – preventisté společně s dalšími kolegy – v úterý přinesli hned do několika škol. Došlo i na promítání dalších nachystaných spotů. Především si však zástupci policie se školáky povídali o tématu pohřešovaných dětí a odpovídali na jejich dotazy. Zdroj: Youtube Smyslem tohoto dne je připomínat, jak se v případě pohřešování dítěte zachovat – a jak důležité je být nápomocen při pátrání, připomněl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa. „V rámci Středočeského kraje se do projektu zapojujeme každoročně,“ upozornil, že jestliže policisté v úterý zavítali do škol, vlastně se nejednalo o nic mimořádného. Právě dnes, kdy si celý svět připomíná den pohřešovaných dětí, se u nás dvě z nich podařilo úspěšně vypátrat. Věděli jste, že při pátrání po dětech můžete pomoci i vy?Stáhněte si aplikaci ECHO, která obsahuje databázi dětí, které jsou právě teď v ohrožení. https://t.co/sbw8Aj4ILP — Policie ČR (@PolicieCZ) May 25, 2021