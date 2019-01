Střední Čechy – Chystá se vůbec první české sčítání ptáků na krmítkách – a to už tento víkend, sčítání se odehraje od 4. do 6. ledna. Přihlásit se můžete i vy na webu ornitologů na adrese krmitka.birdlife.cz. Kde se ale myšlenka na sčítání ptactva vůbec vzala?

Strakapoud velký na krmítku je opravdu zážitek. Přilákat ho můžeme na tukovou směs, kterou sami vyrobíme. | Foto: Zuzana Pernicová

Začalo to zájmem veřejnosti o ornitologii, vysvětlila Dita Hořáková, koordinátorka programu sčítání ptáků z České společnosti ornitologické. „Každý rok se řeší přikrmování ptáků. Rádi bychom postupně lidi vzdělávali, jak ptáky správně krmit, aby se jim neubližovalo,“ podotkla.

Řada lidí totiž chodí na jaře sledovat ptactvo; v létě tráví člověk hodně času venku v přírodě, kde si jen těžko nelze všimnout zpívání ptáků – chyběla ale zimní aktivita, která by se dala s ornitologií spojit. „Tady se to přímo nabízí. Ptáci jsou na krmítkách stále vidět a jsou velmi blízko – krmítko může být za oknem a sčítat může kdokoliv, i člověk v paneláku,“ vysvětlila Dita Hořáková.

Podle ornitologů existuje o ptácích spousta otázek, na které dosud neznají odpovědi, veřejnost jim je při sčítání ptáků může pomoci zodpovědět. „Nevíme, jestli opravdu ptáci ubývají. Spousta lidí říká, že letos měli na krmítku o hodně méně ptáků než vloni, ale nejsme schopni odpovědět, zda to tak je,“ vysvětlila koordinátorka sčítání. Také chování ptáků v tomto ročním období je v některých oblastech zastřeno tajemstvím – a ta zjistí vědci až dlouhodobým sčítáním. „Třeba v Německu funguje sčítání třináct let. Odhalili tam, že v Mnichově ubývají hodně vrabci,“ řekla Dita Hořáková.

Jak řekla koordinátorka programu, nedá se očekávat, že by se situace ve středních Čechách co do počtu ptactva lišila od zbytku republiky. „Ptákům nezáleží na tom, v jakém kraji jsou, ale na typu prostředí. Určitě budou létat jiní ptáci ve vesnici na krmítko a jiní, když bydlíte na samotě u lesa,“ odpověděla na otázku. Někde se ale budou určité druhy vyskytovat stejně – třeba jako sýkorky. „Pak jsou druhy, které jsou třeba pro městské obyvatele vzácnější, pro lidi z vesnic to mohou být naprosto běžní ptáci,“ podotkla.

Na sčítání ptáků je jistě sympatické, že ani pokročilé ornitologické znalosti nejsou podmínkou, ani podobné zkušenosti, zapojit se může každý. „Pro pohodlnější zápis pozorování jsme připravili pomocný sčítací arch s kresbami nejčastějších hostů na krmítku. Pomůže účastníkům s určováním ptáků a průběžným zapisováním údajů,“ vysvětlila Dita Hořáková.

Má to však svá pravidla: sčítat se bude po dobu jedné zvolené hodiny. U každého pozorovaného druhu zapisujte vždy pouze nejvyšší počet současně spatřených jedinců. „Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich šest a po chvíli jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku,“ řekla k metodice Dita Hořáková.

Jak podotýká, v úvahu berte všechny ptáky, které během sčítací hodiny spatříte – ať už přistáli na krmítku, nebo si jen tak prolétli kolem. A zapisujte pouze ptáky, které během sčítací hodiny skutečně uvidíte. „I když víme, že běžně k nám létá například červenka a pří sčítání se neukázala, do formuláře ji nezadáváme,“ upozornila.

Každý účastník se může do sčítání zapojit opakovaně. „Samozřejmě se časy nesmějí překrývat. Nejdříve dokončíme jedno hodinové sčítání, a pak můžeme začít další. Místo lze změnit nebo zůstat na stejném. Pozorování vždy odesíláme pro každou hodinu zvlášť,“ upřesnila Dita Hořáková.

Důležité jsou podle jejích slov záznamy o tom, že ptáci v danou hodinu na místo pozorování nepřilétli. „Zjištění, že je na místě ptáků málo či dokonce žádní, je pro celkový obrázek důležité. Určitě nám pošlete své výsledky, i kdybyste během své hodiny nespatřili žádného ptáka,“ vyzvala koordinátorka sčítání.

A jak výsledky odevzdat? I na to ornitologové odpověděli. Údaje ze sčítání budou účastníci zadávat on-line na stránkách programu. Pokud tuto možnost nemáte, je možné výsledky poslat i poštou pomocí papírového formuláře. „Ten je ke stažení na webu. V obou případech do 15. ledna 2019,“ dodala Dita Hořáková.