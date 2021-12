Do Zdib z Prahy tramvají možná už v roce 2025. A jinam? To se uvidí

Ve středu připomněla, že připraveni pomoci jsou také dobrovolní hasiči. Okamžitě jich v rámci kraje může být k dispozici 37, i když přihlášeno je celkem 105 dobrovolníků. Zbývajícím ale chybí potřebné očkování. To covidové mají sice všichni v plném rozsahu, ale neprošli vakcinací proti virové hepatitidě. „Jsem vděčná za to, že se dobrovolní hasiči ze Středočeského kraje nabídli v takovém počtu; jsou navíc ochotni a schopni pomoci sedm dní v kuse,“ chválí hejtmanka. S tím, že kraj bude informovat nemocnice, jak o jejich nasazení požádat, aby mohly co nejdříve jejich pomoci využít. „Zároveň chceme vyvolat jednání se státem, aby navýšil hasičským sborům úhrady za takzvané zásahy, aby hasičům byly schopny nasazení v nemocnicích nebo pobytových zařízeních sociální péče uhradit,“ slibuje hejtmanka, že se bude snažit o to, aby hasiči nešli pomáhat jen za slova díků.