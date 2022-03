Upozornil tím na aktivitu dopravní policie koordinovanou nejenom celostátně, ale dokonce i celoevropsky. Již tradičně dostali lidé příležitost označit v mapě místa, kde by podle jejich mínění měli policisté v rámci této akce dohlédnout na řidiče, kteří si příliš oblíbili plynový pedál – a na to, že mají k dispozici rovněž ten brzdový, nějak pozapomínají.

Různá riziková místa

Veřejnost doporučuje posvítit si s použitím radarů na to, jak řidiči dodržují limity rychlosti jízdy či omezení dané dopravní značkou například na vjezdech do obcí, na delších rovných úsecích na průtazích obcemi a městy, v okolí škol (nebo třeba i domovů seniorů), u železničních přejezdů, ale také na dálnicích. To všechno jsou místa, kde se policisté s radary objeví; stejně jako na místech, kde podle jejich poznatků motoristé povolenou rychlost překračují častěji, která jsou riziková nebo se tam v minulosti bouralo právě kvůli vysoké rychlosti.

Pro Speed Marathon je příznačné, že policisté před akcí zveřejní na svém webu přehled míst, která pro měření vybrali. V některých středočeských okresech se jejich počty v minulých letech šplhaly i do nižších desítek. Je tedy zřejmé, že radary na nich nezůstanou po celý den. Měřit se však má vždy nejméně hodinu – a to v čase, kdy to podle policejních analytiků bude nejúčinnější. Z některých údajů lze poznat poměrně přesně, kde bude radar postavený – někdy však je uveden třeba i desítky kilometrů dlouhý dálniční úsek. I to odpovídá skutečnosti: policisté totiž do akce nasadí také techniku umožňující měřit rychlost jízdy z jedoucího auta nebo služebního motocyklu. Středočeští řidiči mohou ale najít upozornění na místa vybraná k policejním kontrolám rychlosti i mimo akci Speed Marathon: policie na některé z těchto lokalit upozorňuje na webových stránkách Bezpečný Středočeský kraj.

Častá příčina dopravních nehod

O změřené hříšníky nebývá nouze – a to ani v rámci předem ohlašované akce Speed Marathon. Třeba loni, kdy se konala ve středu 21. dubna, se ve středních Čechách při kontrole 779 vozidel stalo podle Truxových slov jejím výsledkem odhalení 433 přestupků. „Celkem 371 řidičů překročilo maximální povolenou rychlost. Středočeští policisté tak během čtyřiadvaceti hodin udělili 344 blokových pokut v celkové výši 213 tisíc korun,“ uvedl mluvčí k jejímu výsledku.

Zdůraznil současně, že o rozdávání pokut nejde. Prevence je důležitá v souvislosti s tím, že vysoká rychlost se řadí k nejčastějším příčinám dopravních nehod. Ve středních Čechách loni policisté právě nepřiměřenou rychlost spojovali s 2623 vyšetřovanými nehodami, což představuje podíl vyčíslený na 17,54 procenta (častější byl jen nesprávný způsob jízdy s podílem 46,84 procenta a 7005 nehodami). I v jiných místech republiky to bývá podobné. „Cílem těchto preventivních akcí je především snížit dopravní nehodovost a zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích,“ poznamenala k chystané akci Hana Rubášová z policejního prezidia.