Na čtvrteční tiskové konferenci Středočeské centrály cestovního ruchu, věnované nové destinační kampani Střední Čechy královské, to připomněl krajský radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO). Upozornil na chystané vyznačení 200 kilometrů tras pro jezdce na kolech v Brdech – a také hovořil o přípravách speciální aplikace pro cyklisty. „Cykloturistika je pro nás velmi důležitá,“ poznamenal s tím, že počet lidí, kteří do středních Čech vyjíždějí na kolech, stoupá.

Dvě stě kilometrů značení

Pro vyznačení rozsáhlé sítě tras se konečně podařilo získat klíčové razítko, uvedl Draxler. S tím, že má na mysli svolení Vojenských lesů a statků (VLS), spravujících území někdejšího vojenského výcvikového prostoru. Vyjádření tohoto státního podniku je podle Draxlerových slov klíčové pro zajištění bezpečnosti: potvrzuje, že okolí zamýšlených tras je vyčištěno od případných pozůstatků munice a nikomu nic nehrozí. Ostatně – i samotné VLS nyní nabízejí ke stažení do mobilu novou mapovou aplikaci usnadňující pohyb návštěvníkům někdejších výcvikových prostorů Brdy a Ralsko.

Vyznačit dvě stovky kilometrů nových cyklistických tras, jež doplní nynější padesátku kilometrů, chce kraj ve spolupráci se značkaři Klubu českých turistů skutečně ještě do léta. „O prázdninách by tedy cyklisté měli mít k dispozici 250 kilometrů,“ slibuje radní. Nové úseky jsou podle jeho slov už připravené, naplánované – a čeká se jen na provedení prací v terénu. A jak to bude s dalším rozšiřováním této sítě? To zatím Draxler neupřesnil. „Uvidíme,“ řekl novinářům.

Jízda podle mobilu

Chystaná aplikace pro mobily by měla navázat na projekt hlavního města Na kole Prahou, avšak v trochu pozměněné podobě. „Pražská aplikace je zaměřena spíše na mobilitu: jak se dostat z bodu A do bodu B; my se zaměříme víc na turistiku,“ uvedl Draxler. S tím, že uživatelé mohou očekávat řadu užitečných informací: zda je trasa vhodné pro děti, jaký je podíl jízdy po lesních cestách a silničních komunikacích, výškový profil, co je v blízkosti zajímavého k vidění, kde se občerstvit… Na jakou částku vznik aplikace přijde, však Draxler ve čtvrtek říci nechtěl – byť o penězích má jasnou představu. „O ceně teď jednáme s dodavatelem, tak nechci dávat návod, o kolik si má říct,“ vysvětlil.

Zbrusu nová publikace

S novinkou pro cyklisty přichází také přímo krajská turistická centrála. Její ředitelka Zuzana Vojtová ve čtvrtek uvedla, že vedle dotisku cyklomap, které jsou velmi žádány jak na veletrzích cestovního ruchu, tak v infocentrech, vznikla nové publikace Cyklovýlety. Jde o novinku, která se právě připravuje k distribuci do informačních center. Poprvé by ji zájemci měli dostat do ruky v příštím týdnu, kdy bude od 13. do 16. února k dispozici na středočeském výstavním stánku v rámci veletrhu cestovního ruchu Holiday World (který se nově přestěhoval do areálu výstaviště v pražských Letňanech). V elektronické podobě však zájemci v této brožuře mohou zalistovat už nyní; Středočeská centrála cestovního ruchu ji nabízí ke stažení na svém webu Centralbohemia.cz. Nebo Strednicechy.cz, chcete-li; i to funguje.

Publikace nabízí 11 cyklovýletů, u nichž je vždy uvedeno, zda jde o trasu vhodnou i pro rodiny s dětmi, anebo spíše pro zdatné cyklisty. Vybrány jsou tak, aby začínaly i končily u železničních tratí, a tedy zájemci o vyjížďky nebyli odkázáni jen na dopravu autem (případně se ke svému vozu mohli vlakem vrátit). Vojtová upozornila, že nechybí ani informace o zajímavostech na trase, tipy, kde se dobře najíst – a samozřejmě o stupni obtížnosti, převýšení, délce i orientačních časech jak při pohodové jízdě, tak v případě, že se výletníci rozhodnou šlápnout do pedálů zhurta.

Jedenáct tras doporučených cyklovýletů

1. Po stopách českých králů (podél Berounky)

2. Z Rakovníka na Křivoklát

3. „Hřebenovka“ po hřebenech z Dobřichovic

4. Konopišťským parkem a na Chvojen

5. Poděbrady, Sadská a podél Labe přes Nymburk

6. Okruh Voděradskými bučinami z Říčan

7. Okruh staroboleslavskými lesy

8. Votice a Vrchotovy Janovice s výhledy

9. Českým Holandskem (kolem řek na Mělnicku)

10. Podél Vltavy z Řeže do Prahy

11. Okolo Kladna



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu