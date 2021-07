Dálnice D11 u Prahy se konečně otevřela v obou směrech

ČTK





Dálnici D11, která byla od sobotního odpoledne uzavřená kvůli demolici mostu na okraji Prahy, byla v pondělí 26. července vpodvečer znovu otevřená ve směru do hlavního města. Na Hradec Králové se po ní auta rozjela až v úterý ráno. Vyplývá to z informací, které na twitteru zveřejnila Technická správa komunikaci (TSK), která most bourá, a mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Ještě v pondělí 26. 7. 2021 nebyla dálnice D11 kvůli demolici mostu průjezdná. Akce přitom měla trvat jen do nedělního rána. Příměstské autobusy nabíraly až hodinová zpoždění. | Foto: Deník/Radek Cihla

Původně měly bourací práce skončit v neděli ráno, zkomplikovalo je ale velké množství výztuže nezanesené v dokumentaci. Ministerstvo dopravy chce najít a potrestat viníka, který stojí za velkým zdržením. Uzavírka v pražských Horních Počernicích začala v sobotu v 17:00 a měla skončit původně v neděli v 09:00. Vedle velkého množství výztuže, která se neshodovala s původní projektovou dokumentací, komplikoval práci kabel vysokého napětí. Dělníci ho objevili v nosné konstrukci, také nebyl zanesený v žádné dokumentaci a byl pod proudem. Uzavírka dálnice se nečekaně protáhla. O celou neděli! Přečíst článek › Zdržení kritizoval ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). "Uzavírka na D11 musí co nejrychleji skončit a viník tohoto již déle než 24 hodin trvajícího zpoždění na jedné z dopravních tepen republiky by měl nést odpovědnost. Děkuji zároveň Ředitelství silnic a dálnic, že situaci operativně řeší a ve spolupráci s policií pomáhají zmírnit následky vzniklé situace,“ uvedl ministr. Ministerstvo dopravy dá podle něj podnět k zahájení řízení o finančním potrestání viníka. Za zpackanou demolici mostu nad D11, kterou „organizuje“ Technická správa komunikací hl. m. Prahy, musí někdo zaplatit. Z původně povolené 16 hod. uzavírky je už několikadenní. @min_dopravy dá podnět k zahájení řízení o finančním potrestání viníka pokračující nedovolené uzavírky. — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) July 26, 2021 Investorem a stavebníkem je TSK Praha. V rozhodnutí o povolení uzavírky je označena za osobu odpovědnou za provedení stavebních prací společnost COLAS CZ a.s., uvedlo ministerstvo. TSK se ke zdržení zatím nechce vyjadřovat. "Vedení společnosti nechá vypracovat kompletní zprávu, která bude obsahovat jak přípravu demolice, tak samotné demoliční práce a jejich provedení, a kompletní postup povolovacích procesů," sdělila ČTK mluvčí TSK Barbora Lišková. Teprve poté se správa k případu vyjádří. VIDEO: Podívejte se na požár haly v Uhříněvsi očima hasičů Přečíst článek › Uzavření dálnice D11 komplikovalo dopravu na východě Prahy. Na objížďkách se místy tvořily kolony už v neděli večer, především před velkými křižovatkami nebo kruhovými objezdy. Také v pondělí byl na objízdných trasách podle policie zvýšený provoz. Příměstské autobusy nabíraly podle informací Pražské integrované dopravy (PID) až hodinová zpoždění. Most, který převádí Božanovskou ulici přes dálnici, byl ve špatném stavu. Příští rok začne stavba nového.