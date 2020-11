Tentokrát skončilo putování dvojice mužů, kteří se podle vlastních slov na cestu do Španělska vydali už před deseti měsíci. Jejich plány se zvrtly 3. listopadu, kdy další putování zhatilo setkání s hlídkou celníků. Ta na dálničním parkovišti ve směru jízdy na Prahu měla původně úplně jiné úkoly: v úterním odpoledni se věnovala kontrolnímu vážení vyhlédnutých vozidel.

Na dvojici mužů, kteří se chovají podezřele, upozornila celníky obsluha benzinky. „Hledané osoby hlídka nalezla nedaleko čerpací stanice v areálu parkoviště; u zchátralé budovy bývalého bufetu,“ uvedla Matějková. S tím, že na výzvu k předložení dokladů dotyční nejprve nereagovali, avšak posléze se rozpovídali. Žádné dokumenty sice nemají, nicméně se prohlásili se uprchlíky na cestě do Španělska. Oba 22letí, ročníku narození 1998; jeden původem z Maroka a druhý z Alžírska.

Do údajného cíle ve Španělsku to však ze svých domovin vzali pořádnou oklikou. Zato suchou nohou. „Jeden z mužů uvedl, že do Evropy se dostali přes Turecko, odkud šli pěšky přes Řecko, Albánii, Černou Horu, Srbsko až do Maďarska. Na cestě jsou prý 10 měsíců,“ shrnula Matějková jejich tvrzení. Hopem, s využitím svezení na kamionech, měla dvojice vzít až konečnou fázi cesty: 1. listopadu se takto údajně dostali do Rakouska, odkud 2. listopadu přijeli na místo, kde byli odhaleni.

Případ nyní řeší cizinecká policie.