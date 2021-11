Přesvědčit se zastupitelé nenechali ani studentskou demonstrací před budovou krajsého úřadu v Praze, dvěma peticemi dohromady se zhruba šesti tisíci podpisy či vystoupením neratovické ředitelky Dagmar Binkové. Stejně jako studentky 4. ročníku oboru chemik-operátor Terezy Holečkové, která sklidila potlesk z míst určených pro veřejnost, když se nerozpakovala slova krajského radního pro oblast vzdělávání a sportu Milana Váchy (STAN) označit jako „zavádějící a lživé“ – byť ho přímo nejmenovala. Zastupitele oslovilo i několik rodičů. Mezi nimi si nebral servítky zvláště Jiří Trejbal, který se představil jako profesí chemik, jenž učí na vysoké škole. Upozornil, že náklady na stěhování něčeho, co v Kralupech funguje, dosáhnou podle jeho odhadu desítek milionů korun – a ještě není jisté, že se podaří zahájit nový školní rok včas. „My jako rodiče budeme chtít odškodnění,“ zdůraznil, přičemž pohrozil možností hromadné žaloby. Další výhrady odpůrců sloučení se týkaly například nevyhovujícího dojíždění s alternativou pobytu na internátu, což si žáci původně nevybrali.

Radní Vácha sloučení označil za krok sice nepopulární, ale nezbytný, který nelze odkládat do nekonečna. „Lidsky rozumím tomu, že měnit školu v průběhu studia není příjemné a komfortní, ale z pohledu kraje nemáme jinou možnost,“ poznamenal. Vysvětlil také, proč takovýto krok dopředu nekonzultuje s rodiči: jejich stanovisko je jasné. Jsou proti – a mnohým jejich argumentům lze i rozumět. Nyní, když je rozhodnuto, plánuje setkání se zaměstnanci školy i s rodiči učňů a studentů, kde budou zástupci kraje vysvětlovat své důvody. Návrh na sloučení vzešel jednak z posouzení stavu budov, jednak z analýz řešících dlouhodobý zájem o obory, naplněnost ročníků, úspěšnost u maturit, vzdělávací nabídku z hlediska struktury vyučovaných oborů i naddimenzovanou kapacitu středních škol na Mělnicku.

Ředitelka neratovické školy Marcela Hrejsová ujišťuje, že sama udělá všechno pro to, aby sloučení proběhlo hladce. Očekává, že s odstupem času budou změnu hodnotit pozitivně zaměstnanci školy, žáci i rodiče. „Zájem o úzkou spolupráci při vzdělávání mladých chemiků potvrdila i neratovická Spolana, která sídlí v sousedství naší školy,“ zdůraznila.

Předběžně se počítá s tím, že vyklizenou školu převezme město Kralupy nad Vltavou. Radnice počítá s tím, že areál by po rekonstrukci – přičemž se v té souvislosti hovoří o potřebě až 250 milionů korun – mohla využít pro druhý stupeň základní školy. Vzdělávat aby se tam měly jak místní děti, tak i dorost z okolních obcí.

Krajští zastupitelé se také dostali do poměrně ostrých sporů kolem toho, kdo nese vinu za tristní technický stav řady budov středních škol, stejně jako kolem odpovědnosti za to, že v kralupských objektech, jejichž stav volal po zásadní rekonstrukci, se dělaly nákladné modernizace učeben (a to i díky dotaci, kterou teď bude nejspíš třeba vracet). Zazněla mimo jiné jména trojice posledních radních kraje pro oblast školství. Příznivci kralupské školy nicméně mají jasno: děti mají být nyní „trestány“ stěhováním za to, že kraj dlouhodobě zanedbával údržbu svého majetku.