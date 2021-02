Dramaticky vylétla čísla v tabulkách Českého statistického úřadu (ČSÚ) nahoru zejména v posledním čtvrtletí: za říjen, listopad a prosinec. I v tomto případě lze pozorovat souběh s daty krajské hygienické stanice.

Nejsmutnější byl loni listopad

Podle údajů dostupných nyní na začátku února statistici vyčíslili loňský počet zemřelých ve Středočeském kraji na 15 276 osob. Více zesnulých bylo ve středních Čechách evidováno naposledy v roce 1990. Tehdy pohřební služby dostaly 15,8 tisíce zakázek. Pavel Hájek z oddělení informačních služeb krajské správy ČSÚ potvrzuje: v kraji zemřelo nejvíce lidí za posledních třicet let. „Zároveň se jednalo o nejvyšší meziroční nárůst počtu zemřelých od vzniku Středočeského kraje v roce 1960,“ poznamenal Hájek. A to byl ještě v mezikrajském srovnání nárůst ve středních Čechách pátý nejnižší!

Doslova černým obdobím byl pro Středočechy podzim. Obzvlášť listopad, kdy v kraji zemřelo bezmála 1,8 tisíce lidí. V porovnání s průměrem let 2005 až 2019 to podle Hájkových slov bylo více o 74,4 procenta. Následovaly říjen (s nárůstem o 54,5 procenta) a prosincem (+48,5 procenta). Podprůměrné – avšak jen mírně – byly pouze měsíce květen (-5,3 procenta) a březen (-1,3 procenta). Nárůst o tři čtvrtiny proti dlouhodobému průměru loni statistici zaznamenali také při sledování počtu zemřelých starších 90 let.

Smutný rekord drží dušičkové období: právě v den Památky zesnulých 2. listopadu zemřelo v kraji rekordních 84 lidí. Dalším dnem koncentrovaného žalu byl 30. říjen se 77 zesnulými. „Týdenní počty zemřelých vrcholily na přelomu října a listopadu, kdy ve 44. a 45. týdnu přesahovaly 450 osob, tedy o více než 80 procent obvyklého počtu úmrtí v této části roku,“ konstatoval Hájek. S tím, že v následujících týdnech počty mírně klesaly, avšak zůstávaly nadprůměrné. „Ještě v 50. týdnu byly téměř o polovinu vyšší, než je v tomto týdnu běžné,“ poznamenal vedoucí oddělení informačních služeb.

Víc mrtvých mužů, větší nárůst u žen

Dosud dostupné údaje udávají, že loni ve středních Čechách zesnulo 7822 mužů a 7454 žen. Právě ze součtu těchto údajů a porovnání s rokem 2019 se odvozuje meziroční nárůst vyčíslený na 13,4 procenta. Mezi pohlavími je však dvouprocentní rozdíl: zvýšení bylo patrnější u žen (14,4 procenta) než u mužů (12,4).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Leden 1373 1089 1402 1122 1258 1187 Únor 1236 1089 1162 1294 1213 1262 Březen 1200 1147 1105 1490 1145 1160 Duben 1061 1040 1077 1119 1133 1077 Květen 1040 1063 1038 998 1133 975 Červen 944 1009 994 1027 1072 1077 Červenec 1078 996 1038 1189 1087 1167 Srpen 1122 1037 1036 1004 990 1144 Září 966 952 1064 1074 1042 1153 Říjen 1084 1045 1151 1087 1099 1631 Listopad 957 1036 1096 1086 1127 1797 Prosinec 988 1192 1085 1197 1172 1646 Celkem 13 049 12 695 13 248 13 687 13 471 15 276



Zdroj: Český statistický úřad