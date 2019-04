Pochmurno by mělo být větší část týdne. Meteorologové na úterý předpovídají většinou oblačno, ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty by se měly vyšplhat ve středních Čechách na 13 až 16 stupňů. Právě oblačno a místy přeháňky by se měly týkat i středy a čtvrtka – teploty se mají pohybovat podle předpovědi kolem 14 – 19 stupňů.

Zatímco hodně lidí má pravděpodobně z náhlého chladného počasí a deště zkaženou náladu a čarodějnice, na vláhu jako na spasení čekají hlavně zemědělci. Ti se ale shodují, že by bylo potřeba, aby pršelo vydatněji a aby déšť zasáhl jejich pole. Po Středočeském kraji neprší stejně vydatně a někteří na tom mohou být lépe, než druzí. Základem je, aby sprchlo ještě párkrát. „Chtělo by to déšť ještě tak dva, tři dny, aby to pomohlo rostlinám v začátku,“ řekla Lesya Vernerová, jejíž manžel se zabývá rostlinnou prvovýrobou.

Pavel Zahradníček je členem týmu Intersucho, které se zabývá intenzitou sucha. Podle něj bude možné závěry stanovit až v momentě, kdy bude jasné, kolik srážek spadlo. „Zrovna tento typ deště je ale ten, který by mohl od sucha pomoci a ve větší míře se vsáknout, jelikož jde o delší trvalejší déšť,“ vysvětlil.

Problém by mohl nastat s krátkými přívalovými dešti. „Ty mohou lehčeji odtéct. Podle naší předpovědi na stránkách Intersucho.cz se předpokládá, že dojde k výraznějšímu zmenšení rozsahu sucha, hlavně v oblasti Čech,“ řekl.

Situace se může krátkodobě zlepšit. Sucho se ale může vrátit, pokud se deště nevrátí pravidelněji. „Je to prakticky standardní obrázek posledních let. Kromě toho se může viditelně zlepšit situace v půdě, ale ne v podzemních a povrchových tocích. Tam potřebujeme dlouhodobě nadprůměrně vlhké počasí a hlavně zimu bohatou na sníh,“ podotkl.

Často se někdy obávají, aby s dešti nepřišlo i riziko záplav. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se střední Čechy nachází v oblasti, kterou označují jako slabě nasycenou, občas i velmi slabě nasycenou, co se týká vláhy. „Z hlediska množství potencionálních srážek, které by v povodí vyvolaly významnou odtokovou odezvu, vychází pro většinu území zájmového kraje hodinová suma od 40 do 60 mm. U tříhodinových sum srážek spadá území Středočeského kraje ponejvíce do intervalu 40 až 80 mm a konečně jako šestihodinové sumy srážek vychází interval od 50 do 80 mm,“ uvedl Radek Čekal z Českého hydrometeorologického ústavu.

ÚHRN SRÁŽEK VE STŘEDOČESKÉM KRAJI ZE SRÁŽKOMĚRNÝCH STANIC ČHMU

Součet od 1 do 14 hodin 29. dubna (v mm)



Pět míst, kde pršelo nejvíce:

Dolní Bousov – 20,6

Semčice – 20,5

Dymokury – 20,3

Poděbrady - 19,3

Mšeno – 19,2



Pět míst, kde pršel nejméně:

Bahno - 4,4

Kamýk nad Vltavou - 4,3

Hvozdec, Mrtník - 4

Svatý Jan – 3,2

Březnice – 1,7



Zdroj: Český hydrometeorologický ústav