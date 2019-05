Střední Čechy - Středočeský kraj se nevzdává myšlenky na vybudování tramvajových tratí z Prahy do Jesenice a Průhonic. A to přesto, že tyto projekty nemají podporu hlavního města. Tématem by se mohli zabývat středočeští a pražští radní na společném jednání, které se má uskutečnit v polovině června.

Z tramvajových tratí z metropole do středních Čech se podle nedávného prohlášení zástupců Prahy připravuje jen trať z Kobylis do Zdib a další zatím v plánu nejsou. Hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou (ANO) to překvapilo, zprávu se prý dověděla z novin. „My to určitě budeme tlačit dál,“ uvedla s poukazem na to, že jde o nejvíce vytížená místa, kde doprava pravidelně stojí a kolabuje.