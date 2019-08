Do Palachova domu návštěvníci při výročí „vstupu vojsk“ nevstoupí

Zasvé vzaly plány Národního muzea otevřít ve Všetatech na Mělnicku památník tamějšího obyvatele Jana Palacha (jehož sebeupálení v centru Prahy bývá dáváno do spojitosti s krachem nadějí spojovaných s reformním rokem 1968) právě v den výročí vstupu armád tehdejší Varšavské smlouvy do někdejšího Československa. Nebude to 21. srpna – a ani 22. či 23.

Rodný dům Jana Palacha už roky chátrá. | Foto: Archiv Deníku

Úpravy domu, kde Palach vyrůstal, nepokročily natolik, aby bylo otevření reálné v nebližších dnech. Zřejmě k tomu dojde o měsíc později: ve druhé polovině září. Či spíš ke konci měsíce; možná na státní svátek 28. 9. Zatím zbývá dokončit stavbu, její okolí i instalaci expozice. Třebaže opuštěný a zdevastovaný dům, kde Palach strávil dětství, koupilo Národní muzeum již v roce 2014, jeho proměna v památník připomínající jeho samotného i jeho myšlenku se zkomplikovala. Problémy přinesla hlavně výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, do nichž se opakovaně nikdo nepřihlásil. Úspěšný byl až čtvrtý pokus. Nejviditelnější doplnění rekonstruovaného domu ve Všetatech představuje černá „hrana zla", symbolizující komunistický režim. Či střet citlivého dvacetiletého člověka s vnějším světem v mimořádně nepříznivé době. Třebaže součástí památníku mají být i autentické předměty, jež Palacha přímo připomenou – včetně těch, jež ho provázely na jeho poslední cestě – nemá se jednat o muzeum, ale o umělecky pojatý památník, založený na dojmech vyvolaných prázdným prostorem s důrazem na sdělení architektury a působení světla. Projekt totiž nepočítá s tím, že by byl dům zaplněn vitrínami a výstavními panely; právě naopak. Poučení se pak návštěvníkovi má dostat v meditační zahradě s pavilonem nabízejícím vlastní expozici. Vítězný návrh památníku. Autor: archiv Národního muzea Od smrti Jana Palacha, který se podle dostupných svědectví v polovině ledna 1969 polil hořlavinou, poté se sám zapálil a následně utrpěným zraněním podlehl v sanatoriu v pražské Legerově ulici, uplynulo letos rovné půlstoletí. Pamětníci se možná budou zdráhat uvěřit či pokrčí rameny nad tím, jak ten čas letí, ale je to tak: rovných padesát let. Současný výklad historie uvádí, že jeho čin byl protestem proti okupaci a současně pokusem přinést takový podnět, který vyburcuje lidi z letargie a přiměje je k vzepětí.

