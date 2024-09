Dobrovolníky, kteří by byli ochotni nabídnout v případě potřeby své ruce a svůj čas při odstraňování následků povodní, hledá středočeské hejtmanství. Prozatím vytváří databázi kontaktů na lidi, jimž by v případě, že to bude třeba, bylo možno zavolat a požádat je, aby se do poskytování pomoci zapojili. Ať už přímo během povodňové situace, nebo poté, co voda opadne.

Výzvu k předběžné registraci lidí připravených zapojit se do pomoci zveřejnil krajský úřad na svých webových stránkách.

Prozatím není řeč o konkrétních termínech ani formách případného nasazení. Jde o registrování kontaktů na lidi s otevřeným srdcem včetně oblastí jejich možného zapojení, jichž by kraj využil, pokud to bude třeba. Rozhodně by přitom nemuselo jít jen o práce spojené s úklidem. V dotazníku pro dobrovolníky se kraj mimo jiné ptá, jakou pomoc by registrující se lidé moli nabídnout – a mimo jiné také zjišťuje, zda jsou aktivními řidiči a mají auto. Přihlášené dobrovolníky by krajští úředníci kontaktovali až v případě, že by jejich zapojení do pomoci bylo potřebné.

Podobně kraj už hledal pomocníky pro nemocnice a domovy seniorů či další zařízení sociálních služeb v době covidové pandemie v roce 2021. Znovu pak této možnosti využil o rok později v době, kdy bylo třeba zajistit fungování registračních center pro uprchlíky z Ukrajiny – tehdy i s finanční odměnou a zajištěním odvozu.