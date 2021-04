Na oddělení se ale smáli všichni ještě dřív, než vešli do prvního pokoje. Tam ale právě nikdo nebyl, protože pacient byl kdesi na vyšetření, a tak hledali „náhradního“ pacienta v prázdné postýlce takovým způsobem, že vážný by v tu chvíli zůstal jen málokdo.

Ačkoliv jejich kousky vypadají bláznivě a nenuceně, jde profesionály, kteří musejí podstoupit náročné přijímací pohovory, absolvovat různá školení a psychologické kurzy. „Patříme do pražského týmu dobročinné organizace Zdravotní klaun. Abychom se mohli stát její součástí, museli jsme absolvovat náročný a zdlouhavý přijímací konkurz, “ prozradila Mirka Hanžlová, která do Kolína přijela se svým kolegou Martinem Falářem z Prahy.

Oba dělají zdravotní klauny řadu let a oba mají k herectví blízko. Zatímco Mirka Hanžlová vystudovala taneční konzervatoř a pětadvacet let hrála v divadle pantomimu, Martin Falář vystudoval historii, herectví se ale věnoval jako ochotník.

„Abyste tuhle práci mohli dělat, musíte najít toho svého klauna, postavu, která vychází z vás. Pak už zvládnete cokoliv a můžete pružně reagovat na aktuálně nastalé situace,“ popsala Mirka Hanžlová alias Gizela Kyselá, která zároveň funguje jako koordinátorka pražského týmu Zdravotních klaunů. „Já dvojice do jednotlivých zařízení posílám. Zdravotní klauni jezdí v rámci celé republiky. Jsme rozdělení na týmy, pražský tým má zhruba 24 lidí a kromě hlavního města jezdíme do Kolína, Příbrami a Loun,“ uvedla.

Kromě dětských oddělení v nemocnicích navštěvují zdravotní klauni také seniory v domovech důchodců a v hospicech. „Naše vystoupení jsou v podstatě improvizace, reagujeme na to, co se na odděleních aktuálně děje. Naučí vás to rychlosti. Nikdy si nepřipravujeme nic dopředu. Někdy je pěkné nechat to jen tak plynout, někdy je to adrenalin. Klauni chodí ve dvojicích, kdy jeden je jednička a druhý dvojka. To je ten, který druhému obvykle všechno kazí a dělá ty lumpárny,“ popsal Martin Falář alias doktor Bidlo.

Sami klauni se považují za součást zdravotnického personálu. „Zdravotníci nás často k některým úkonům volají, když vědí, že jsme v nemocnici a dítě má strach z odběru krve či zavedení kanyly. Nejednou se stalo, že dítě zapomnělo, co se mu děje a smálo se,“ uzavřela Mirka Hanžlová.

V kolínské nemocnici si přítomnost klaunů vychvalují do nebes. „Za jejich pomoc jsme nesmírně vděční, dokáží skvěle rozzářit atmosféru na oddělení. Tím, jak absolvují různá školení, se navíc dokáží i dobře vcítit do aktuální situace a malým pacientům ji tak i hravou formou vysvětlit, popsala vrchní sestra Dětského oddělení Oblastní nemocnice Kolín Monika Matušinová.

Aktuálně na jednom oddělení leží mladší i starší děti, pacienti dětské JIP a dětské chirurgie. To by se ale mělo v nejbližší dob změnit. „Dětská chirurgie se jako poslední proměnila v covidové oddělení. Nyní se tam maluje a ve čtvrtek by se mělo oddělení stěhovat zpátky,“ doplnila Monika Matušinová.