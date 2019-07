Třeba v oblasti Chyňavy na Berounsku se v chatových oblastech už po desetiletí sjíždějí rekreanti z hlavního města a z Kladna. A v posledních letech se tam, stejně jako v dalších regionech, stále více lidí stěhuje do chat i natrvalo; původně víkendová obydlí poslouží po úpravách i k celoročnímu bydlení.

Kdysi tam Deník zaznamenal v té souvislosti údiv – zvlášť ze strany důchodců, kteří bývali zvyklí, že od jara do podzimu patřili k dlouhodobějším usedlíkům hlavně oni a nešlo jim na rozum, že i z chaty někdo může dojíždět denně do práce. Postupem času to už nikoho nepřekvapí, zvlášť když se chata přemění v solidní domek. Byť i dnes může taková změna bydlení vyvolat ohlas – před časem se s mediální pozorností setkalo třeba stěhování rodiny hudebníka Tomáše Kluse.

Ceny jdou nahoru. Až o dvě třetiny!

Nepřekvapí, že ceny stoupají, byť leckoho možná udiví, že v atraktivních středních Čechách se výrazně neliší od celorepublikového průměru. Ukazují to údaje z inzerce na serveru v novinách Annonce, podle nichž rekreační nemovitost v kraji aktuálně přijde v průměru na 1,5 milionu: zhruba o 177 tisíc korun víc než před rokem, což představuje nárůst o 13 procent. Jako nejlevnější se podle inzerce jeví objekty na Kladensku; v ostatních regionech se ceny už šplhají nad milion. Před rokem se pod touto hranicí nacházely ještě Rakovnicko a Kutnohorsko.

Nejvýraznější meziroční navýšení nevykazuje Praha-východ, jak by snad leckdo předpokládal, ale ceny nejvíc vyskočily na Kolínsku. Rozdíl proti loňsku se blíží 63 procentům – navzdory tomu, že letos jsou tam všeobecně k mání menší stavby s méně rozlehlými pozemky než před rokem. Citelné navýšení zde souvisí jak se zdražením samotných objektů, tak především s růstem hodnoty pozemků. Výraznější zhoupnutí směrem vzhůru zažilo i Rakovnicko. Naopak sešup hlásí Mělnicko: ceny spadly o třetinu, ačkoli se velikost prodávaných domků a domečků prakticky nezměnila.

Průměrné ceny chat a chalup prodávaných ve středních Čechách

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 1 244 913,85 Kč 1 379 405,80 Kč +10,80 % Berounsko 1 382 660,00 Kč 1 558 777,78 Kč +12,74 % Kladensko 751 897,44 Kč 845 833,33 Kč +12,49 % Kolínsko 1 319 500,00 Kč 2 149 823,53 Kč +62,93 % Kutnohorsko 973 087,72 Kč 1 133 500,00 Kč +16,48 % Mladoboleslavsko 1 956 000,00 Kč 1 996 500,00 Kč +2,07 % Mělnicko 1 644 066,67 Kč 1 041 846,15 Kč -36,63 % Nymbursko 1 676 578,95 Kč 1 514 166,67 Kč -9,69 % Praha-východ 1 813 106,42 Kč 2 309 609,68 Kč +27,38 % Praha-západ 1 505 030,61 Kč 1 472 707,07 Kč -2,15 % Příbramsko 1 461 881,45 Kč 1 519 895,78 Kč +3,97 % Rakovnicko 839 238,81 Kč 1 205 970,00 Kč +43,70 % Středočeský kraj 1 329 929,89 Kč 1 506 777,78 Kč +13,30 %



Průměrná zastavěná plocha

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 83,07 m² 133,22 m² +60,37 % Berounsko 77,56 m² 59,91 m² -22,76 % Kladensko 28,06 m² 75,63 m² +169,51 % Kolínsko 142,53 m² 98,92 m² -30,60 % Kutnohorsko 80,14 m² 97,34 m² +21,47 % Mladoboleslavsko 91,91 m² 210,95 m² +129,52 % Mělnicko 124,45 m² 125,60 m² +0,92 % Nymbursko 164,50 m² 76,50 m² -53,50 % Praha-východ 47,31 m² 51,07 m² +7,96 % Praha-západ 47,55 m² 40,70 m² -14,40 % Příbramsko 55,26 m² 110,88 m² +100,66 % Rakovnicko 73,89 m² 92,54 m² +25,24 % Středočeský kraj 71,38 m² 89,87 m² +25,90 %



Průměrná plocha pozemku

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 799,59 m² 654,27 m² -18,17 % Berounsko 646,43 m² 929,94 m² +43,86 % Kladensko 672,22 m² 559,18 m² -16,82 % Kolínsko 1 395,78 m² 702,24 m² -49,69 % Kutnohorsko 703,98 m² 590,32 m² -16,15 % Mladoboleslavsko 1 063,04 m² 1 400,26 m² +31,72 % Mělnicko 946,46 m² 1 097,46 m² +15,95 % Nymbursko 1 050,65 m² 734,83 m² -30,06 % Praha-východ 768,10 m² 886,36 m² +15,40 % Praha-západ 498,89 m² 629,19 m² +26,12 % Příbramsko 795,42 m² 1 144,14 m² +43,84 % Rakovnicko 423,38 m² 636,13 m² +50,25 % Středočeský kraj 765,48 m² 780,66 m² +1,98 %



Průměrná cena m² zastavěné plochy

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 14 986,92 Kč 10 354,55 Kč -30,91 % Berounsko 17 826,75 Kč 26 020,29 Kč +45,96 % Kladensko 26 795,48 Kč 11 184,57 Kč -58,26 % Kolínsko 9 257,48 Kč 21 733,68 Kč +134,77 % Kutnohorsko 12 143,08 Kč 11 644,41 Kč -4,11 % Mladoboleslavsko 21 281,90 Kč 9 464,45 Kč -55,53 % Mělnicko 13 210,18 Kč 8 294,95 Kč -37,21 % Nymbursko 10 191,97 Kč 19 793,03 Kč +94,20 % Praha-východ 38 325,83 Kč 45 220,78 Kč +17,99 % Praha-západ 31 653,76 Kč 36 184,45 Kč +14,31 % Příbramsko 26 454,96 Kč 13 707,00 Kč -48,19 % Rakovnicko 11 358,68 Kč 13 032,48 Kč +14,74 % Středočeský kraj 18 631,55 Kč 16 765,92 Kč -10,01 %



Průměrná cena m² pozemku

Oblast 2018 2019 Rozdíl Benešovsko 1 556,94 Kč 2 108,31 Kč +35,41 % Berounsko 2 138,90 Kč 1 676,21 Kč -21,63 % Kladensko 1 118,54 Kč 1 512,63 Kč +35,23 % Kolínsko 945,35 Kč 3 061,40 Kč +223,84 % Kutnohorsko 1 382,27 Kč 1 920,16 Kč +38,91 % Mladoboleslavsko 1 840,00 Kč 1 425,80 Kč -22,51 % Mělnicko 1 737,07 Kč 949,32 Kč -45,35 % Nymbursko 1 595,76 Kč 2 060,56 Kč +29,13 % Praha-východ 2 360,52 Kč 2 605,73 Kč +10,39 % Praha-západ 3 016,76 Kč 2 340,63 Kč -22,41 % Příbramsko 1 837,88 Kč 1 328,41 Kč -27,72 % Rakovnicko 1 982,24 Kč 1 895,78 Kč -4,36 % Středočeský kraj 1 737,37 Kč 1 930,13 Kč +11,09 %

