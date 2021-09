Za obdivuhodnou označila hejtmanka Petra Pecková (STAN) jejich touhu mluvit česky, předávat si české zvyky, písně i recepty českých babiček a prababiček. „Řekla bych, že mnohé tradice dodržují více krajani na Ukrajině než Češi ve své zemi,“ míní.

Obojí by se teď mohlo propojit, plánuje Pecková po rozhovorech s partnery na Ukrajině, se kterými se lze domluvit česky. Intenzivnější přeshraniční spolupráci, které nabrání jazyková bariéra, by podle hejtmanky mohly navázat obec či město, případně spolek nebo neziskovka. Jejich zástupci by si mohli s krajany z některého z tamních spolků začít dopisovat a případně si vyměnit návštěvy. Některá ze základních škol v kraji by mohla přivítat, třeba na týden, děti krajanů. Nebo by byl zájem i o výměnný pobyt? Kraj by mohl poskytnout finanční podporu nebo třeba pomoci se zajištěním dopravy, míní Pecková.

Baráčníci nebo další spolky národopisného charakteru by případně mohli nabídnout i zcela konkrétní pomoc při výrobě kostýmů pro pěvecké a taneční soubory krajanských spolků na Ukrajině. Jejich oblečení se totiž většinou nepodobá tradičním moravským krojům – a má blíže k těm baráčnickým, inspirovaným středočeským prostředím. I tady by se podle hejtmančiných slov určitě našel prostor pro finanční příspěvek.

Zapojit by se nicméně mohl úplně každý – přesněji ten, kdo má možnost darovat jakékoli knihy v češtině. Ideální by byly dětské knížky, říkadla nebo básničky pro malé čtenáře, od nichž by bylo k dispozici více výtisků – ty by se daly lépe využít při výuce v kurzech. Vítány jsou však i knihy klasické české literatury, stejně jako novodobí čeští autoři. Nebo třeba i učebnice češtiny. A velkou pomoc by představovaly také zpěvníky s písničkami, CD s nahrávkami písniček nebo koled, které by mohly soubory nacvičit. „Prosím o případnou reakci do konce září na e-mail hejtmanka@kr-s.cz,“ vybízí Pecková případné dárce. „V říjnu bychom se domluvili s českou ambasádou na převozu knih a CD do Kyjeva,“ plánuje, že literatura a hudebniny by mohly k příjemcům zamířit už v dohledné době.

Konkrétní jména pro konkrétní přátelství

- Ludmila Čyževska, předsedkyně České národní rady Ukrajiny (sdružuje všechny české krajanské spolky na Ukrajině) a zároveň předsedkyně Žytomyrského spolku Volyňských Čechů; středočeská hejtmanka ji zná od roku 2017, kdy byla na oslavě 100. výročí bitvy u Zborova a pěvecký soubor spolku tam zpíval české národní písně

- Larysa Lanovyk, předsedkyně spolku Holanderští Češi

- Jevhenija Poliščuk, předsedkyně spolku Malynivka

- Olha Budko, předsedkyně významného kyjevského spolku Vyšehrad

- Radka Rubilina, ředitelka Českého centra v Kyjevě



Zdroj: Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje