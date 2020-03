ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

„Reagujeme na pokles výběru jízdného a zvýšené náklady na opatření proti nebezpečí rozšíření onemocnění Covid-19,“ upřesnila.

Víc peněz pro krizové období

Každý ze smluvních dopravců dostane mimořádně – navíc k tomu, nač má nárok podle uzavřené smlouvy – jednu standardní měsíční platbu, a to v rámci dvou splátek: polovina bude vyplacena v dubnu, druhá půlka pak v květnu. S vyúčtováním kraj počítá do konce roku.

Dopravcům citelně chybí personál

Kolem zachování aktuálního rozsahu veřejné dopravy vede hejtmanství debaty jak s dopravci, tak s pražským magistrátem. Partneři tlačí na seškrtání spojů, a to jak v autobusové dopravě, tak na železnici. V době nouzového stavu vyhlášeného kvůli koronaviru jednak velmi citelně ubylo cestujících, jednak dopravcům chybí personál. Ať už kvůli karanténám, onemocnění, anebo – a to nejčastěji – v důsledku zajišťování péče o děti, které nyní nechodí do školy.

Budou se o víkendu rušit spoje?

Poté, co byl už od 14. března zaveden provoz v prázdninovém režimu a následně zrušeny i některé noční autobusy, však hejtmanka Jermanová k dalšímu omezování nemá chuť. „Nechceme našim občanům ještě více zkomplikovat již tak složitou situaci.

Sestřičky, lékaři, hasiči, policisté, prodavači a mnozí další musí mít možnost dojíždět do práce,“ zdůrazňuje opakovaně – s upozorněním, že řada lidí pracuje na směny, včetně víkendů, a šance cestovat do práce jim musí zůstat zachována. „Podobně i senioři z menších obcí musí mít možnost, jak se dopravit k lékaři, do lékárny či k nákupu potravin a drogerie,“ upozorňuje dále, na koho je také třeba myslet.

Jermanová nicméně připouští, že už s ohledem na situaci dopravců, kteří se potýkají se skutečně tíživým nedostatkem personálu, se o nějakém dalším omezování skutečně uvažuje. „Pracujeme s různými scénáři. Naší prioritou je ale zabezpečení spojů pro naše občany a jejich alespoň částečně normální dostupnost pro dojíždění do zaměstnání a vyřízení si nezbytných cest,“ konstatovala.

Zatím se nejvíc hovoří o možnosti zrušit některé víkendové spoje – byť je pravdou, že i v sobotu a v neděli lidé potřebují cestovat a výpadek by jim přinesl komplikace. Ať už jde o hasiče, zdravotnický personál, prodavače – nebo třeba o kohokoli, kdo se potřebuje postarat o své blízké.

„Situaci budeme průběžně dál vyhodnocovat,“ konstatovala v pondělí hejtmanka. Zopakovala současně svůj slib z minulého týdne: pokud ke změně jízdního řádu dojde, občané budou včas informováni.