I když na vybraných autobusových linkách zůstanou omezení, většinou by cestující na příměstských trasách měli mít k dispozici více spojů; včetně těch večerních. Také cestování vlakem na páteřních linkách usnadní návrat večerních spojů. Řada pasažérů také ocení cestování spěšnými vlaky mezi Prahou a Kolínem či na benešovské trati. K dispozici však zatím nabude takzvaný noční víkendový rozjezd, usnadňující Středočechům návrat domů z cest za zábavou v metropoli v pátek či v sobotu večer (jde o osobní vlaky vyrážející v sobotu a v neděli kolem půl třetí v noci z hlavního nádraží prakticky všemi směry).

Nové linky i zastávky, ale také změny tras

Ne všude nicméně aktuální změny znamenají návrat k dřívějšímu stavu. Hlavně zpočátku se i lidem, kteří cestují pravidelně (znají tudíž jak trasy, tak časy), vyplatí pohlídat si, kdy a kudy jejich spoj pojede – a rovněž pod jakým označením. Nové jízdní řády totiž reagují jak na požadavky kraje, objednávajícího veřejnou dopravu, tak na podněty měst, obcí i občanů; úpravy jsou tedy rozsáhlejší.

Novinkami se stanou autobusové linky číslo 409 z pražského Suchdola do Velkých Přílep na Praze-západ a na Praze-východ školní linka 557 z oblasti Mukařovska a Ondřejovska až k pomezí okresů Benešov a Kutná Hora (její zavedení vychází z požadavků obcí Babice a Doubek u Říčan na zajištění dopravy dětí do školy v Sázavě). Rovněž na Praze-východ by lidem, kteří z Jiren a Štestajovic dojíždějí autem na klánovické nádraží k vlaku, mělo usnadnit plné využívání veřejné dopravy výrazné posílení autobusové linky 343. Na Praze-západ se zase autobusy, které na Černošicku jezdí jako linky 315 a 665, sjednotí pod nové označení 415.

Změny se však chystají i v oblastech vzdálenějších od hlavního města. Například v Kolíně se trasa regionálních autobusových linek sjednotí s městskou hromadnou dopravou – tedy s průjezdem kolem centra Futurum a stanic městské i republikové policie: přes zastávky Poliklinika a Banka. Novinkou pro linku 620 se stane nejen zavedení víkendového provozu také v úseku Koleč–Kralupy nad Vltavou, ale současně bude v Kladně většina jejích spojů zkrácena o úsek Autobusové nádraží–Náměstí Svobody; to zde platí také pro linky 612 a 624. V Kladně však zatím padly dříve ohlašované plány na zrušení zastávky U Nemocnice a na přemístění stanovišť autobusů u železniční zastávky „město“. Leckde také vzniknou nové zastávky či se změní názvy – a pro Mělník přichází hotová vlna jejich přejmenovávání: hned ve 13 případech, a to zejména v oblastech Chloumku, Mlazic a Podolí (někde však jde jen o kosmetickou úpravu typu změny z „Mělník, aut. st.“ na „Mělník, aut. nádr.“).

Praha má hlavně usnadnit cestování ve špičkách

Také na území hlavního města se hromadná doprava prakticky vrátí ke stavu známému z dob, než od loňského března začalo postupné omezování spojů a intervalů – byť mnohá z těchto omezení přestala platit už dřív. Již od posledního srpnového víkendu platí nové jízdní rády v metru a na tramvajových tratích; autobusů se změna bude týkat od středy 1. září. Hlavní výhodnou pro cestující jsou kratší intervaly v době dopravních špiček; obzvlášť po ránu a s důrazem na páteřní trasy. Naopak prodloužené zůstanou večerní intervaly po 21. hodině, mírné omezení se bude vztahovat na autobusovou linku na letiště a posilování se nechystá u povrchové dopravy v noci o víkendech a svátích.

V Praze by také středočeské cestující (stejně jako ostatně mnohé z místních), pokud prostředí detailně naznají, mohlo zaskočit přejmenování zastávek v oblasti Zborova, kvůli čemuž by pak museli kousek popojít pěšky. Zastávky tramvají i autobusů Černokostelecká změní název na Nové Strašnice – a na sousedící zastávku, která se tak jmenuje nyní, se rozšíří označení Limuzská. Stále ale jde o jednu nevelkou oblast.