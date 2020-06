Dostavba dálnice D4 zřejmě začne později, než se čekalo

Zasvé zřejmě vzaly plány, že přípravné práce na dostavbě dálnice D4 mezi Milínem na Příbramsku a Miroticemi na Písecku by měly začít koncem letošního roku. Podle všeho to nemůže být dřív než o několik měsíců později – na jaře 2021. Mohl by se tak posunout i ohlašovaný termín očekávaného zprovoznění: do konce roku 2023.

Trojici konsorcií, z nichž jedno vybere pro dostavbu a následnou dlouhodobou spolupráci, totiž ministerstvo dopravy prodloužilo termín pro předložení nabídek o čtvrt roku: do 21. srpna. Důvodem jsou dopady koronavirové krize na finanční trhy – i na samotné účastníky výběrového řízení. Takzvaně ve hře nicméně nadále zůstávají všichni tři uchazeči o spolupráci. Peníze prostřednictvím PPP Pro dostavbu 32 kilometrů dálnice se počítá s využitím spolupráce veřejného a soukromého sektoru, označovaného jako PPP (z anglického pojmu Public-Private Partnership). Vybraný dodavatel dálniční úsek postaví za své a následně jej i bude po 28 let provozovat včetně zajišťování sjízdnosti i údržby (přičemž si „přibere“ i 16 kilometrů přilehlých, již nyní fungujících úseků: starat se tedy bude o 48 km dálnice D4 a silnice I/20 od Skalky u Příbrami po Krašovice nedaleko Čížové; kousek před Pískem). Za to mu stát má hradit sjednané splátky. Platit bude až po zahájení provozu, přičemž všechna rizika ponese koncesionář. Boj o středočeskou D3 přitvrdil: nařčení z vydírání a manipulace Přečíst článek › Šéf ministerstev dopravy i průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v té souvislosti vysvětluje, že se v podstatě jedná o pořízení dálnice na operativní leasing. „Stát je vlastníkem dálnice, ale platit začne až v okamžiku zahájení provozu na hotové dálnici – a platit bude jen tehdy, budou-li poskytovány bezvadné služby,“ shrnul chystaná pravidla. Úhrada totiž má vycházet výhradně z principu dodržování kvality služeb (tedy například s finančními sankcemi za uzavírky či s tím, že za úseky s vyjetými kolejemi se nebude platit vůbec). Tyhle vztahy jsou však jen záležitostí týkající se smluvních partnerů. Pro samotné motoristy to nebude znamenat žádné výdaje navíc: ti mají nadále hradit jen celoplošný poplatek za užívání dálnic (což má dnes podobu dálničních známek, avšak počítá se s přechodem na elektronický systém). Tři zájemci, známé firmy Kdo se stane koncesionářem, jenž má zajistit dostavbu i následný provoz, by mělo vyplynout právě z vyhodnocení předložených nabídek. Ty ministerstvo dopravy očekává od konsorcií DIVIa (společnosti Vinci, Meridiam a Eurovia), HO-ST – South Bohemia Link (společnosti Hochtief a Strabag) a Via4 – jižní spojení (společnosti Porr, OHL, EGIS a Macquarie). Jednání se tedy účastní firmy známých jmen, mající zkušenosti s infrastrukturními projekty – včetně výstavby dálnic a jejich provozováním. Dálnici D1 čeká 16 krátkých uzavírek. Během dvou nocí Přečíst článek › Původně soutěžní dialog ministerstvo zahájilo jednání se sedmi zájemci o tuto formu spolupráce se státem; zmiňovaná trojice dospěla až do cílové rovinky. Je to výsledek čtyř kol takzvaného soutěžního dialogu, trvajícího od loňského dubna do letošního ledna.

